Ingeln-Oesselse

Muss das auf dem Sportplatz in Ingeln-Oesselse geplante Provisorium für die Grundschule so groß sein wie von der Stadt geplant? Der benachbarte TSV äußert Zweifel. Er hat nach Vorgesprächen mit der Stadt eigene Entwürfe für eine Containeranlage eingereicht, die aber von der Verwaltung als unrealistisch verworfen wurden. Zudem weist der Verein Mutmaßungen zurück, wonach er die Platzvorgaben für Klassen mit denen für den Hort verwechselt habe.

Die Verwaltung hatte den eingeschossig geplanten Entwurf des Vereins jüngst im Ortsrat Ingeln-Oesselse als nicht umsetzbar bezeichnet. Mehrere TSV-Vertreter äußerten sich verwundert über die aus ihrer Sicht neue Aussage der Stadt, wonach pro Klassenzimmer mehr Module als drei nötig sind. Entweder seien die Zahlen von Beginn an falsch gewesen oder Änderungen nicht kommuniziert worden, sagte Vorstandsmitglied Okka Freitag in der Onlinesitzung.

Weitere TSV-Vorstände, darunter der Vorsitzende Mark Binder, schlossen sich der Darstellung an. Erst aufgrund der von der Stadt mitgeteilten Maße habe der Verein geplant, so der Vorsitzende. „Wir hätten keine Zeichnung ohne Maße gemacht.“ Bei seinen Entwürfen orientierte sich der TSV an Erlassen und den Vorgaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung für Klassenräume.

Wie die Stadt mitteilte, sei hingegen nie von drei Modulen gesprochen worden. Das Standardmaß sei 64 Quadratmeter pro Klasse und dies nur mit fünf Containern zu erreichen.

Für Vereinsvorstand Feldner, der bereits die Planung für den 2017 im TSV-Clubhaus eröffneten Hort begleitet hat, bleiben die Pläne der Stadt gleichwohl fragwürdig. Diese seien überdimensioniert und als doppelgeschossige Anlage teurer als nötig. Die im Provisorium mögliche Maximalzahl von 26 Kindern pro Klasse werde in Ingeln-Oesselse in absehbarer Zeit gar nicht erreicht.

Die beiden Klassen des zweiten Jahrgangs besuchten beispielsweise nur 15 und 16 Kinder, so Feldner. Bei dem nötigen Platzbedarf von 2,5 Quadratmetern pro Kind reichten für sie drei Container mit einer Gesamtfläche von 49,5 Quadratmetern. Bis zu 19 Personen können sich dort aufhalten. Zudem werde nur eine temporäre Lösung gesucht. „Bei der Containerschule handelt es sich ja nur um ein Provisorium für eine Zeit von bis zu maximal zwei Jahren“, so Feldner.

Der Altbau der Grundschule Ingeln-Oesselse stammt noch aus den Siebzigerjahren und soll spätestens 2022 abgerissen werden. Nur die Sporthalle und Aula (rechts, nicht im Bild) bleiben erhalten. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Containeranlage soll im Herbst kommen

Zusätzlich zu den Klassenzimmern sind in dem Provisorium noch mehrere Differenzierungsräume (16 Quadratmeter), Sanitärbereiche und Lehrerzimmer sowie Platz für den Hort vorgesehen. Zusätzlich sind auf der bisher vom TSV genutzten Fläche aber auch noch Autostellplätze unterzubringen. Um den Sportbetrieb aufrechterhalten und auch den Park- und Schützenplatz freizuhalten, könne die temporäre Schule auf der Nordseite des A-Platzes aus Sicht der Stadt nur in einer teureren zweigeschossigen Variante errichtet werden.

Entsprechende Angebote vorausgesetzt, solle die Container laut Stadt im Herbst errichtet werden. Der Abriss des Siebzigerjahre-Altbaus ist zum Jahreswechsel vorgesehen, der Baustart für Anfang 2022. Läuft alles nach Plan, wird die neue Grundschule Ingeln-Oesselse in der zweiten Jahreshälfte 2023 eröffnet. Nach jüngsten Schätzungen schlägt er mit 12,2 Millionen Euro zu Buche.

Von Astrid Köhler