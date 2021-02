Laatzen

Hanna und Julius Lefert sind begeistert. Das Ehepaar aus Gleidingen hat am 10. Februar seine erste Impfung bekommen, am 3. März folgt die zweite. Dafür mussten die beiden über 80-Jährigen zum Messegelände fahren. „Hervorragend organisiert“ sei das Impfzentrum, berichtet Julius Lefert. Das wolle er unbedingt mal sagen.

Seit dem Impfstart am 1. Februar bekommen über 80-Jährige wie das Ehepaar Lefert das Vakzin. In den Seniorenheimen sind die mobilen Teams schon länger unterwegs: In Laatzen haben inzwischen alle Alten- und Pflegeheimbewohner die Erstimpfung bekommen und bis auf zwei Heime auch alle die Zweitimpfung, heißt es bei der Region Hannover. Die fehlende Zweitimpfung folge in den kommenden Tagen. Laut Einwohnermeldedaten leben 3348 Menschen im Stadtgebiet, die 80 Jahre und älter sind. Weitere 4759 Menschen sind zwischen 70 und 79 Jahren alt. Sie sind als zweite Gruppe im nächsten Schritt dran und werden vom Land per Brief informiert, ab wann sie Termine machen können.

Wie kommen Laatzener zum Impfzentrum?

In der Region Hannover führen alle Wege zum Messegelände, wo das zentrale Impfzentrum eingerichtet wurde. Für alle, die selbst fahren können, gibt es Parkplätze am Gelände. Wer mit der Stadtbahn fahren möchte, muss die Linie 8 zum Endpunkt Messe Nord nehmen. Auf dem Vorplatz startet dann ein Shuttlebus, der die Impfberechtigten zur Halle 25 bringt. Der Zugang ist barrierefrei. Im Fall von Julius Lefert, der einen Gehstock benötigt, ließen die Helfer zu, dass das Gleidinger Paar mit dem eigenen Auto vor die Messehalle fuhr. Dort seien auch genügend Helfer, die die Impflinge einweisen, berichtet Lefert: „Alle sehr freundlich und behilflich.“

Wer trägt die Kosten für die Fahrt zum Impfzentrum?

Nach Angaben der Stadt übernimmt die Region im Einzelfall die Kosten, aber nur unter folgenden Voraussetzungen: Die Person ist über 80, der Einzeltransport aus medizinischen Gründen notwendig, und die gesetzliche Krankenkasse (GKV) übernimmt die Kosten nicht. Zudem muss die Person in ihrer Mobilität eingeschränkt sein, es darf sich aber nicht um einen Liegendtransport handeln. Wenn dann kein mobiles Impfteam einspringen kann, zahlt die Region die Hin- und Rückfahrt zum Impfzentrum. Darum müssen sich die Impflinge allerdings selbst und vor der Fahrt kümmern. Die nötigen Bescheinigungen stellen die Hausärzte aus. Die Fahrten sind über ein Taxiunternehmen zu buchen, das die Fahrt anhand der Bescheinigungen mit der Region oder der GKV abrechnet.

Was ist, wenn ich gerade eine Infektion überstanden habe?

Ein HAZ-Leser, der im Seniorenheim Dorea lebt, hat sich mit dieser Frage an die Zeitung gewandt. Wegen eines größeren Corona-Ausbruchs im Dezember wurden viele Bewohner des Heims getestet. In 116 Fällen wurde eine Covid-19-Infektion bestätigt, so wie bei dem 85-Jährigen und seiner ein Jahr jüngeren Frau. Symptome hatten beide aber nicht. Daher war die Überraschung groß, als das Paar am Abend vor der geplanten Impfung am 13. Februar erklärt bekam, es werde das Vakzin vorerst nicht erhalten.

Tatsächlich entspricht das der Empfehlung der Ständigen Impfkommission. „Aufgrund der anzunehmenden Immunität“ und um „überschießende Nebenwirkungen“ zu vermeiden, sollten ehemals erkrankte Menschen erst rund sechs Monate nach ihrer Genesung geimpft werden, heißt es von dort. Damit werde auch der derzeitige Impfstoffmangel berücksichtigt, heißt es auf der Website des Robert-Koch-Instituts.

Lesen Sie auch Corona-Impfung für Laatzen: Stadt verschickt Impfbriefe an 3000 Senioren

Wo kann ich sonst Infos und Hilfe bekommen?

Die Stadt beantwortet allgemeine Fragen rund um das Thema Impfung unter der Hotline (05 11) 82 05 44 44, montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr. Wenn nötig, werden die Anrufer an die Impfpaten des Seniorenbeirats vermittelt, die unter Telefon (05 11) 82 05 54 24 erreichbar sind.

Geht es um konkrete Fragen, etwa zu Abrechnung, Transport, Impfstoffen oder Ähnlichem, kann nur die Hotline des Landes Niedersachsens helfen. Sie ist unter Telefon (08 00) 9 98 86 65 montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Dort und auf der Website www.impfportal-niedersachsen.de bekommen Impfberechtigte auch den Impftermin. Den sollte man sich gut merken: Versprochen wird zwar eine schriftliche Bestätigung. Im Fall des Ehepaars Lefert allerdings dauerte es eine Woche, bis der Brief ankam – drei Tage nach der ersten Impfung.

Senioren in Rethen können bei der Terminvereinbarung die Hilfe des Vereins Rethen Rockt, Telefon (01 63) 3 11 42 52, in Anspruch nehmen.

Von Katharina Kutsche