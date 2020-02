Incredible Sunnyboys spielen in Gleidingen

Gleidingen

Lust auf Live-Musik? Die Incredible Sunnyboys geben am Sonnabend, 15. Februar, ein Konzert in der Gaststätte Zapfhahn in Gleidingen. Die Band, die mehrheitlich aus Musikern aus Gleidingen und anderen Laatzener Ortsteilen besteht, hat sich Anfang 2019 aus einer Bierlaune heraus gegründet und ist seither vor allem auf Partys aufgetreten. Die Hobbymusiker spielen akustische Rock-Coverversionen von Bands wie Pink Floyd, Boomtown Rats, U2 und The Clash und diverse Alternative-Rock-Titel.

In Gleidingen spielen sie unter dem Motto „Live & unplugged – das Beste von früher bis jetzt“. Zum Sextett gehören Andreas Malecha (Sänger und Kammbläser), Claas Kloppenburg (Gitarre und Gesang), Jochen Buhl (Bass), Dirk Pickran (Gesang und Gitarre), Jörg Lahmann (Schlagzeug) und Achim Meyer (Gitarre und Gesang). Es ist das zweite öffentliche Konzert der Band, die bereits im vergangenen Jahr an gleicher Stelle aufgetreten ist. Beginn ist um 19.30 Uhr im Zapfhahn, Hildesheimer Straße 563. Der Eintritt ist frei.

Von Johannes Dorndorf