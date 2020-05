In die Klinik trotz Corona? Mediziner sprechen online über Risiken

Laatzen/Region

Zu einem Livegespräch über Klinikaufenthalte in Corona-Zeiten laden Experten des Klinikums Region Hannover (KRH) für Montag, 18. Mai, ein. Ab 16.30 Uhr diskutieren eine Schlaganfallexpertin, ein Herzspezialist und ein Notfallmediziner darüber, warum Menschen mit ernsthaften Erkrankungen derzeit weniger in die Notaufnahmen und in die Krankenhäuser kommen, welche Risiken damit verbunden sind und wie sich Bürger bei Notfällen verhalten sollten. Unter anderem ist Katharina Hein, Chefärztin der Klinik für Neurologie am Laatzener Klinikum Agnes Karll, bei der sogenannten Patientenakademie dabei.

Wer sich das Gespräch ansehen möchte, sollte am Montag die Internetseite www.krh.de/live, die Facebook-Seite oder den Youtube-Kanal des Klinikums ansteuern. Über Facebook und Youtube können auch Fragen an die Mediziner gerichtet werden.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere NP+ Artikel

Von Daniel Junker