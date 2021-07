Laatzen-Mitte

Rote Sofas, Bartische aus hellem Holz, bunte Loungemöbel, eine Kaffeestation und Spielmöglichkeiten für Kinder: Die Sparkasse in Laatzen-Mitte soll künftig nicht mehr aussehen wie eine typische Bank, sondern eher wie eine Art Wohnzimmer. „Wir wollen heller, moderner und gemütlicher werden“, erläuterte jetzt Regionaldirektorin Andrea Kursawe bei der Vorstellung der Sanierungspläne. Statt eines für Geldinstitute üblichen nüchternen Ambientes soll am Leineplatz eine „Wohlfühloase für Kunden“ entstehen.

Gebäude ist komplett entkernt

Insgesamt investiert die Sparkasse Hannover 5,5 Millionen Euro für den Umbau ihres Gebäudes am Leine-Center. Bereits vor drei Monaten haben die Arbeiten begonnen. Momentan erinnert nichts mehr daran, dass in dem roten Klinkerhaus ein Geldinstitut ansässig ist. Alle drei Etagen sind komplett entkernt und sehen aus wie ein Rohbau. Der ehemalige Eingang am Leineplatz ist mit Brettern vernagelt. Künftig soll dort niemand mehr hindurch gehen. Denn der Eingang ist von der Gebäudeecke bereits in die Mitte verlegt worden.

Im Erdgeschoss sollen Kunden künftig an einem Empfangstresen wie in einem Hotel begrüßt werden. Dabei haben die Planer auch auf Barrierefreiheit geachtet: „Für Rollstuhlfahrer ist der Tresen an einer Seite niedriger“, sagt Carsten Schelling vom Designtrio RSW aus Hannover-Limmer. Dieses hatte den Kreativwettbewerb der Sparkasse zur Neugestaltung von mehreren Filialen gewonnen. Nach dem einheitlichen Konzept sind 2020 bereits drei Filialen am Lindener Markt, an den Holzwiesen im Sahlkamp und in Garbsen-Mitte umgebaut worden. In diesem Jahr stehen neben der Filiale in Laatzen noch zwei weitere an der Goseriede und in Kirchrode auf dem Plan.

Beratungen im „Laatzener Wohnzimmer“

Im Gebäude sollen elf neue Beratungszimmer entstehen. Jedes davon hat nicht nur einen eigenen Namen wie „Laatzener Wohnzimmer“, „Guter Rat“ oder „Chefsache“, sondern ist auch anders eingerichtet. An einem im Erdgeschoss aufgestellten vier Meter langen „Dialogtisch“ mit fest installierten Tablets sollen Besucher ebenfalls mit Sparkassen-Mitarbeitern reden können. Geld abheben und einzahlen können Kunden nach dem Umbau nicht mehr wie früher an einem Schalter, sondern in zwei geschlossenen Kassenbereichen, die sich in einer Art Kubus befinden. Die Mitarbeiter, die das Geld ausgeben, sitzen dabei hinter bruchfestem Glas. Außerdem soll es einen Tresorraum mit 2400 Schließfächern geben.

So wie dieses Beratungszimmer am Lindener Markt soll auch das „Laatzener Wohnzimmer“ in der Sparkasse aussehen. Quelle: Sparkasse Hannover

Auch außen soll sich einiges ändern. Um mehr Offenheit zu demonstrieren, soll das Gebäude für alle einsehbar werden. Außerdem sind draußen eine Ladestation für E-Bikes und -Scooter sowie eine Hochdruckluftpumpe für Fahrradfahrer geplant. Eine Thema ist auch Nachhaltigkeit: Auf dem Dach entsteht eine Fotovoltaikanlage, die 11,4 Prozent der im Gebäude benötigten Energien erzeugt. Außerdem bestehen sämtliche Einbauten und das Mobiliar aus recycelten Materialien oder nachwachsenden Rohstoffen. Der Umbau soll bis zum zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein.

12.000 Girokonten werden in Laatzen verwaltet

Das 1991 errichtete Gebäudes ist bereit 2005 und 2012 umgebaut worden, Diesmal habe man sich hingegen für eine Sanierung entschieden, sagt Kursawe – alles andere wäre Flickschusterei gewesen. Das Beratungscenter in Laatzen-Mitte sei ein „Hochfrequenzstandort“, der täglich von zahlreichen Kunden genutzt werde. Insgesamt verwaltet das Geldinstitut 12.000 Girokonten.

„Ich freue mich über dieses Bekenntnis der Sparkasse zum Standort Laatzen“, sagte Bürgermeister Jürgen Köhne bei der Besichtigung der Baustelle. In den vergangenen Jahren habe er viele Schließungen von Geldinstituten im Stadtgebiet erlebt – umso wichtiger sei es, dass die Sparkasse am Leine-Center bleibe. Bei dem Termin griff Köhne auch die Beschwerden auf, die derzeit bei der Stadt wegen der langen Warteschlangen am Sparkassen-Container eingehen. „Das ist derzeit für viele Bürger ein Ärgernis.“ Der Bürgermeister bat die Sparkassenvertreter darum zu prüfen, ob Verbesserungen möglich seien.

Von Stephanie Zerm