In Gleidingen soll bald Tempo 30 gelten – zumindest vorläufig

Seit Jahren bemühen sich der Ortsrat Gleidingen und die Stadt Laatzen um Tempo 30 auf der Hildesheimer Straße. Jetzt gibt es zumindest einen Teilerfolg: Die Stadtverwaltung hat angekündigt, dass die Höchstgeschwindigkeit auf der Verkehrsachse zumindest während der anstehenden Bauarbeiten auf die von der Politik gewünschte Geschwindigkeit reduziert wird.

Dass an der Ortsdurchfahrt Handlungsbedarf besteht, ist bei Politik und Verwaltung unbestritten. „Der Zustand der Straße lässt kaum zu, mit 50 drüber zu fahren“, sagt der Vorsitzender der CDU-Ortsratsfraktion, Peter Jeßberger, bei der Sitzung des Gremiums am Montagabend. „Die Abrollgeräusche sind erheblich zu laut. Wir müssen Rücksicht auf die Leute nehmen, die da wohnen: Da wackeln schon ganz schön die Gläser in den Schränken.“ Außerdem sei das Pflaster im Ortskern so beschädigt, dass es für Rad- und Autofahrer nicht mehr sicher sei.

Miriam Friedrichs-Seidel ( SPD) ergänzte, dass etwa auf Höhe des Orpheuswegs derzeit ohnehin nicht 50 gefahren werden könne. „Da warten Leute, und der Straßenbelag ist kaputt. Man ist verpflichtet, sich anzupassen“, sagte die Sozialdemokratin.

Stadt will während Bauphase Tempo 30 anordnen

Die Stadt hatte sich im vergangenen Jahr darum bemüht, bei einem Modellprojekt des Landes zu Tempo 30 teilzunehmen – vergeblich: Gleidingen wurde nicht in das Programm aufgenommen. Dafür bietet die ungeliebte Großbaustelle zwischen Rethen und Gleidingen, die im April beginnen soll, nun Gelegenheit zumindest für eine Zwischenlösung. Region und Infra wollen die Straße zwischen Rethen und Gleidingen sanieren und einen Hochbahnsteig bauen. „Wir haben vor, im Zusammenhang mit der Baustelle Tempo 30 mindestens bis zur Torstraße anzuordnen“, kündigte Bau-Fachbereichsleiter Jürgen Pagels an.

Damit würde der gesamte Abschnitt vom Orpheusweg bis zur Ortsmitte zum Tempo-30-Bereich. Rolf Pieper ( CDU) regte an, die Regelung auch auf das südliche Gleidingen bis zum Leinkamp auszudehnen. Dies soll nun ebenfalls mit der Region erörtert werden.

Langfristige Reduzierung ist angepeilt

Unabhängig davon arbeite die Stadt an einer langfristigen Lösung, versicherte Pagels. Die CDU hatte dies in einem neuen Antrag gefordert, nachdem die Modellprojekt-Absage aus Hannover gekommen war. „Wir setzen alles daran – sie rennen bei uns offene Türen ein“, sagte der Bau-Fachbereichsleiter. Die Übergangsregelung im Rahmen der Baustelle verschaffe der Stadt nun bis 2021 Zeit, eine dauerhafte Lösung zu finden.

Die Stadt hatte zuletzt argumentiert, dass die Straßenverkehrsordnung auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen grundsätzlich eine Höchstgeschwindigkeit von nicht weniger als 50 Kilometern pro Stunde vorsieht. Ausnahmen vor Kindergärten, Schulen und Pflegeheimen sind allerdings genauso möglich wie bei besonderen Gefahrenlagen etwa durch Straßenschäden.

Von Johannes Dorndorf