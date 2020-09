Ingeln-Oesselse

Wo heute noch Rasen zu mähen ist, Wäsche trocknet und Büsche wachsen, könnten künftig weitere Wohnhäuser stehen. In Ingeln-Oesselse haben mindestens zwei Eigentümer Interesse an einer sogenannten Hinterliegerbebauung ihrer Grundstücke, und auch die Mehrheit der Nachbarn hat nichts dagegen. Das hat eine Befragung des stellvertretenden Ortsbürgermeisters Michael Riedel im Frühjahr ergeben. Darauf aufbauend plant die Stadt Laatzen nun, den aus dem Jahr 1960 stammenden Bebauungsplan für das Baugebiet Am Holztor zu überarbeiten.

In Anbetracht der Grundstücksgrößen von 720 bis 2500 Quadratmetern könnten Flurstücke geteilt werden, schreibt Stadtrat Axel Grüning in der Beschlussvorlage für die Fachgremien. Vorausgesetzt, alle Anlieger sind mit der Bebauung im hinteren Teil ihres Grundstückes einverstanden, könnten bis zu 35 neue Wohngrundstücke geschaffen werden.

Ortsrat tagt am Montag

Der Ortsrat Ingeln-Oesselse will sich in seiner Sitzung am Montag, 7. September, damit befassen. Weitere Themen sind die Parksituation vor dem Jugendtreff Alten Penne an der Gleidinger Straße sowie das Freiraumkonzept der Stadt Laatzen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr in dem erst vor Kurzem eröffneten Gemeinschaftsraum (ehemals Scheune) des sanierten Stümpelhofs an der Dorfbrunnenstraße 19.

Von Astrid Köhler