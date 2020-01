In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte drei BMW in Laatzen-Rethen geöffnet und Navigationsgeräte, Lenkrad und Airbag gestohlen. Am Wochenende griffen Diebe noch bei zwei weiteren BMW zu, unter anderem indem sie die Keyless-Go-Technik nutzten. Gesamtschaden: rund 10.000 Euro.