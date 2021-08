Laatzen-Mitte

Die mobile Impfaktion auf dem Laatzener Marktplatz hat die Impfkampagne offenbar belebt. Nach Angaben der Stadt Hannover, die die Impfungen in Kooperation mit der Region organisiert hatte, haben in der vergangenen Woche 325 Personen teilgenommen. Dabei ist die Nachfrage zum Ende der Woche noch leicht angestiegen. Nach dem Auftakt am Montag mit 68 Impflingen waren es am Dienstag 85, am Donnerstag 75 und am Freitag 97.

Der Großraumrettungswagen der Berufsfeuerwehr Hannover, in dem die Impfungen vorgenommen wurden, hat an den vier Tagen jeweils vormittags oder nachmittags in Laatzen-Mitte Station gemacht. In der gleichen Woche war er unter anderem auch in Lehrte unterwegs, wo weitere 312 Personen teilgenommen haben. Insgesamt seien in der vergangenen Woche von Montag bis Freitag knapp 1000 Impfungen auf diese Weise mobil verabreicht worden, das sind rund doppelt so viele wie in der Vorwoche in der Landeshauptstadt. Hinzu kamen 440 weitere Impfungen am Sonnabend vor dem Hauptbahnhof in Hannover.

Auch diese Woche Impfungen ohne Termin

„Insgesamt bewerten wir die Aktion des dezentralen Impfens als Erfolg“, sagt Hannovers Stadtsprecher Udo Möller. Verimpft wurde jeweils das Vakzin des Herstellers Johnson & Johnson, bei dem eine einzige Dosis den vollen Schutz bietet. Eine Terminvereinbarung ist bei der Aktion nicht notwendig.

In der aktuellen Woche wird der Impfbus wieder ausschließlich in der Landeshauptstadt unterwegs sein. Die Termine in den nächsten Tagen: Dienstag, 10. August, 9 bis 12 Uhr: List, Gorch-Fock-Straße 28-40; 14 bis 17 Uhr: Sahlkamp, Marktplatz; Mittwoch, 11. August, 9 bis 12 Uhr: Sahlkamp, Marktplatz; Donnerstag, 12. August, 9 bis 12 Uhr: Mittelfeld, Am Mittelfeld 140 (Nachbarschaftstreff); 14 bis 17 Uhr, Oberricklingen, Gronostraße/Ecke Spielplatz Dormannstraße; Freitag, 13. August, 9 bis 12 Uhr: Sahlkamp, Marktplatz; 14 bis 17 Uhr: „Stellwerk“ Augustenstraße/Leonhardtstraße.

Von Johannes Dorndorf