Der Andrang auf Booster-Impfungen hat sich enorm verstärkt – das merkten auch die Mitarbeiter des Orthozentrums in Laatzen beim Impfmarathon am Samstag. Auch die Nachfrage nach Bürgertests ist weiterhin hoch. Abhilfe könnte ein neues Testzentrum auf dem Bauhof-Parkplatz schaffen.

1532 Menschen kommen am Sonnabend zum Impfmarathon

