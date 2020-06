Alt-Laatzen

Knapp drei Jahre lang war die Alte Kapelle in Laatzen wegen umfangreicher Renovierungen geschlossen. Nun sind die Arbeiten beendet. „Als Ersatz für den ausgefallenen Pfingstgottesdienst, mit dem wir die Kapelle wieder eröffnen wollten, werden wir Ende Juni mehrere Andachten anbieten“, kündigte der Pastor der Immanuelgemeinde, Matthias Freytag, an.

Geplant sind am Sonntag, 28. Juni, drei jeweils 20-minütige Andachten. Diese beginnen um 10, 11 und 12 Uhr. „Wegen der Corona-Bestimmungen können nur zwölf Leute gleichzeitig in den Raum“, so Freytag. Für Sonnabend, 27. Juni, werden deshalb stündlich von 15 bis 18 Uhr vier weitere Termine angeboten. „Die Teilnehmer können die renovierte Kapelle in Augenschein nehmen und sich mit den Andachten spirituell an der Wiedereröffnung beteiligen“, sagte der Kirchenvorstandsvorsitzende Wilfried Bergau-Braune.

Hochzeiten und Taufen sind möglich, Trauerfeiern noch nicht

Hochzeiten und Taufen sind ebenfalls wieder möglich, ebenso wie goldene Hochzeiten und andere Feiern ab Montag, 29. Juni. Voraussetzung: Die Corona-Bestimmungen werden eingehalten. Trauerfeiern erlaubt die Gemeinde vorerst noch nicht. „Das gibt der Raum nicht her“, sagt Bergau-Braune.

Die Alte Kapelle ist seit August 2017 gesperrt. Kreiskantor Zoltán Suhó-Wittenberg hatte seinerzeit Schimmel in und auf der alten Orgel entdeckt. Vom Fundament aufsteigende Feuchtigkeit hatte zudem massive Salzausblühungen im Sockelbereich hervorgerufen. Inzwischen verfügt die Kapelle über einen atmungsaktiven Spezialputz, und eine Fußleistenheizung ist installiert. „Sie sorgt dafür, dass die Kapelle keine feuchten Füßen mehr bekommt“, so Freytag.

Die Alte Kapelle ist jetzt mit einer Fußleistenheizung ausgestattet. Sie soll verhindern, dass das Fundament zu feucht wird. Quelle: Daniel Junker

Gebäude wird automatisch belüftet

Zudem wird das rund 700 Jahre alte Gebäude mithilfe einer automatischen Steuerungsanlage regelmäßig belüftet: Wird es innen zu feucht, öffnen sich automatisch zwei diagonal gegenüberliegende Fenster, ist es draußen feuchter, schließen sie sich. An der Außenwand der Kapelle hängt eine Messstation mit Thermometer, Barometer und Windgeschwindigkeitsmessgerät.

An der Außenseite der Alten Kapelle wurde eine Messstation mit Thermometer, Barometer und Windgeschwindigkeitsmessgerät angebracht. Quelle: Daniel Junker

Die gestiftete Braun-Orgel steht nun direkt neben dem Altar. Ebenso wie das Lesepult und die Halterung der Taufschale wurde sie neu gefertigt und ist einfach zu verschieben.

Nach aktuellem Stand summieren sich die Gesamtkosten mit Orgel und Inventar auf 144.000 Euro: Der Kirchenkreis Laatzen-Springe übernimmt 36.000 Euro, die Klosterkammer 10.000 Euro. Weitere 29.000 Euro hat die Gemeinde selbst aufgebracht. Die 40.000 Euro teure Orgel hat Harry Neß zur Erinnerung an seine Frau, die ehemalige Gemeindevorsteherin Inge Neß, gestiftet. Das Inventar schlägt mit 12.000 Euro zu Buche. 29.000 Euro wurden über Spenden, Benefizkonzerte sowie über den Förderverein Musik an Immanuel Laatzen eingeworben.

Ganz vorbei sind die Arbeiten noch nicht: Die Gemeinde will zeitnah noch die Beleuchtung erneuern. „Es werden alle Zylinder und Leitungen ausgetauscht“, sagt Peter Wilhelm. Eigentlich sei dies zwar noch nicht vorgesehen gewesen, doch nun stehe der Entschluss. Bergau-Braune schätzt, dass dafür noch einmal Spenden von insgesamt rund 5000 Euro benötigt werden. Für das Geld sollten auch neue Stühle gekauft werden.

Anmeldung für Andachten

Wer an den Andachten teilnehmen will, muss sich anmelden. Das Gemeindebüro ist montags von 17 bis 18 Uhr, dienstags von 8.30 bis 10 Uhr sowie donnerstags von 11 bis 12.30 Uhr besetzt. Erreichbar ist Gemeindesekretärin Gaby Borsuk auch unter Telefon (05 11) 874 46 40.

Von Daniel Junker