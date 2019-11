200 Betten: Ikea-Schwester will Hotel am Messebahnhof bauen

Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Anregungen? Der Initiativkreis Menschen mit Behinderung in Laatzen will wissen, was Behinderte oder auch deren Angehörige im Alltag beschäftigt und was sie brauchen. Für Donnerstag, 7. November, 18 Uhr lädt die Gruppe zum Austausch ins Stadthaus am Marktplatz ein.