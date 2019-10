Hunderte Schafe verlassen nach acht Wochen die Leinemasch

Alt-Laatzen

Seit August prägten Schwarzkopfschafe das Bild der Laatzener Masch. Sie grasten, gingen oder lagen dort auf verschiedenen Wiesen, schubberten sich an Baumstämmen und schauten zumeist sehr entspannt in die Gegend. Am Sonnabend aber ist Schluss mit diesem idyllischen Bild. Die etwa 350 Tiere umfassende Herde verlässt Laatzen und wird in das Winterquartier der Schäferei Berger in Dahle bei Springe gebracht.

Wie schon 2018 hatten Schäfer und Tiere dieses Jahr wieder sehr mit der Trockenheit zu kämpfen. Der Regen kam spät und in der Summe fiel zu wenig. Der Kronsberg, auf dem die Herde seit dem Frühjahr und bis zum Sommer stand, sehe noch jetzt ganz vertrocknet aus, sagt Guido Hampel von der Schäferei Berger. „Wir waren froh, als die Schafe nach Laatzen kamen“, so der Schäfer. Das Gras auf den Wiesen stand und steht auch jetzt deutlich besser im Saft. Die letzte Fläche, die von den Schafen eingekürzt und natürlich gedüngt wird, liegt an der Zuwegung zum Wiesendachhaus (Zum Fugenwinkel) und dem Bemeroder Bleek.

Am Sonnabend nun zieht die größtenteils aus Muttertieren bestehende Herde weiter und kommt zurück zur Schäferei nach Dahle. Den 27 Kilometer langen Weg dorthin müssen die Schafe aber nicht zu Fuß zurücklegen. Vielmehr kommt der Schäfer mit einem Spediteur, einem Lastwagen mit dreilagigem Aufliegen sowie einem Anhänger nach Laatzen. Da einige jüngere Schafe dabei sind, die nicht viel Platz benötigen, könne im Idealfall sogar die komplette Herde auf einmal abtransportiert werden. „Das müssen wir dann sehen“, so Hampel. Der Spediteur sei aber auch für zwei Fahrten gebucht.

Die Herde besteht vornehmlich aus Muttertieren, aber auch aus einigen jungen Schafen. Quelle: Astrid Köhler

In Dahle wiederum werden die Schafe dann auf einer Fläche mit Zwischenfrucht stehen, eh sie „zum Ablammen“ und den Winter über in den Stall kommen. Im kommenden Frühjahr beginnt die Reise für die Schafe dann aufs Neue: erst zum Kronsberg und dann in die Leinemasch nach Laatzen.

