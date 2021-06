Laatzen-Mitte

Unter Hundebesitzern in Laatzen-Mitte geht die Angst um. Bereits das dritte Mal in nur wenigen Wochen hat ein Tierquäler im Bereich der Langen Weihe mit Nägeln gespickte Wurststücke ausgelegt. „Das ist einfach grauenhaft“, sagt Jule Müller. „Hunde, die davon fressen, erleiden meist schwere Verletzungen und verbluten langsam innerlich.“ Die Laatzenerin hatte am Freitagmittag beim Spaziergang mit ihrer Hündin Coco gleich mehrere der Köder gefunden und die Polizei alarmiert.

„Die Beamten kamen sofort mit dem Streifenwagen vorbei und haben die gesamte Umgebung abgesucht“, sagt Müller. „Dabei haben wir insgesamt neun Köder gefunden“, bestätigt Stefan Säfken, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes.

Zwei Hunde hatte Köder bereits im Maul

Die präparierten Wurststücke lagen laut Müller auf den Grünflächen und in den Büschen auf der Strecke vom Autohaus bis zum Ladys Fitness Point. Einen der tödlichen Köder hätte Müllers Hündin Coco fast gefressen. „Ich konnte ihn ihr gerade noch aus dem Maul nehmen“, sagt ihre Halterin.

Auch Schnauzermischling Luke ist gerade noch einmal davon gekommen. Der etwa achtjährige Rüde hatte ebenfalls am Freitag eines der mit Nägeln versehenen Wurststücke auf der anderen Straßenseite der Langen Weihe an der Einmündung zum Lortzingweg gefunden. „Er kam plötzlich mit dem Stück Wurst aus dem Gebüsch an den Müllcontainern“, sagt seine Besitzerin, die namentlich nicht genannt werden will. „Zum Glück gehorcht er sehr gut und hat es wieder ausgespuckt“, sagt die Laatzenerin, die sofort den grauen Dachnagel in dem etwa zehn Zentimeter großen Stück der salamiähnlichen Wurst entdeckt hatte. Auch sie verständigte die Polizei. „Ich fand es total nett, dass die Beamten sich die Mühe gemacht haben, nach weiteren Ködern zu suchen und alle einzusammeln“, sagt die Hundehalterin.

Die salamiähnlichen Wurststücke sind etwa zehn Zentimenter groß und enthalten jeweils einen grauen Dachnagel. Quelle: Privat

Funde am Bolzplatz im März

Die Köderfunde am Freitag sind kein Einzelfall. Ende März waren an der Langen Weihe in Höhe des Neubaugebiets und der Rentenversicherung Wurststücke mit Nägeln ausgelegt worden. Anfang März fanden Hundehalter im Gebüsch hinter dem Bolzplatz am Lortzingweg fast dieselben Köder. „Das ist derselbe Täter“, ist sich Jule Müller sicher: „Die Wurststücke mit Nägeln sehen alle genau gleich aus. Es ist dieselbe Wurst, und es sind die gleichen Nägel.“

Warum ein Mensch einen solchen Hass auf Hunde hat, kann die 28-Jährige nicht nachvollziehen. „Ich kann verstehen, wenn sich Anwohner über den Hundekot auf den Grünflächen aufregen“, sagt sie. Denn manche Hundehalter beseitigten diesen nicht. Wahrscheinlich, vermutet sie, werde dies auch dadurch begünstigt, dass es kaum Mülleimer zur Entsorgung der Hinterlassenschaften gibt. „Aber Hundekot in den Grünflächen rechtfertigt es nicht, Köder mit Nägeln auszulegen“, macht Müller deutlich.

Im Gebüsch an den Müllcontainern an der Ecke Lange Weihe/Lortzingweg wurde einer der Köder gefunden. Quelle: Privat

Hundehalter in Angst

„Ein solches Verhalten ist einfach nur feige“, sagt auch die Halterin von Mischling Luke. Wenn der Hundekot das Problem ist, sollte der Täter das mit den Menschen klären, die dafür verantwortlich sind, aber nicht seine Wut an den Hunden auslassen, die nichts dafür könnten. Um ihren Hund davon abzuhalten, draußen etwas zu fressen, setze sie ihm vor allem abends beim Spazierengehen einen Maulkorb auf. „Viele Hundehalter machen sich große Sorgen und haben Angst um ihre Tiere“, berichtet sie. Viele mieden das Gebiet nun und gingen mit ihren Hunden andere Wege. Wenn sie Hundehalter treffe, informiere sie sie stets über die Gefahr.

Kriminalpolizei ermittelt

Jule Müller hat den Vorfall sofort in der kostenlosen App für Hundehalter, Dogorama, und in der Facebook-Gruppe Giftköder Alarm Hannover veröffentlicht, um andere Hundehalter in Laatzen zu warnen. Laut Stefan Säfken, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, ist bislang noch kein Hund durch die Köder zu Schaden gekommen. Dennoch ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (0511) 1094315 zu melden.

Von Stephanie Zerm