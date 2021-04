Rethen

Einen traurigen Fund haben Spaziergängerin am Ostersonntag an der Bruchriede nahe der Meskenwiese gemacht. Auf einem Feld, etwa 200 Meter hinter dem Sportplatz, entdeckte sie ein verendetes Reh. Dem Rethener Jagdaufseher Frank Wullekopf nach wies das Tier deutliche Bissspuren am Hals auf. Er gehe davon aus, dass es von einem größeren Hund gehetzt und getötet wurde, sagt Wullekopf. Dass ein Wolf das Tier zur Strecke brachte, schließt er aus: „Dazu passen die Bisswunden nicht.“ Zudem hätte ein Wolf die Beute mitgenommen.

Besonders traurig ist für Wullekopf, dass es sich bei dem gerissenen Reh um eine hochträchtige Ricke gehandelt hat. In etwa zwei Wochen hätte sie ein bis zwei Kitze zur Welt gebracht.

Der oder die Halter des Hundes haben sich dem Laatzener Feld- und Forsthüter Siegfried Guder zufolge gleich doppelt strafbar gemacht. Einerseits ist seit dem 1. April Brut- und Setzzeit. Um Wildtiere bei der Aufzucht ihrer Jungen nicht zu stören, sind Hunde in Wald und Feld noch bis zum 15. Juli an der Leine zu führen, betont Guder: „Dass der Hund das Reh gerissen hat, erfüllt außerdem den Tatbestand der Wilderei.“

Nach Erfahrungen des Rethener Jagdaufsehers sind Rehrisse kein Einzelfall. „Es passiert leider öfter, dass Hunde Rehe reißen“, berichtet Wullekopf und fordert Hundehalter eindringlich dazu auf, ihre Tiere anzuleinen und selbst nur auf den Wegen zu bleiben, um Wildtiere nicht zu stören. „In Rethen gibt es für Wild kaum noch Rückzugsplätze, daher sollten Spaziergänger Felder und Wiesen nicht betreten.“

Von Stephanie Zerm