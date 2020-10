Grasdorf

Ein totes Rehkitz hat Jagdpächter Uwe Bartels am vergangenen Freitag in der Leinemasch in Grasdorf aufgefunden. Informiert wurde der 66-Jährige von einer Mitarbeiterin der Ökologischen Station Mittleres Leinetal (ÖSML), die das Rehkitz im Wassergewinnungsgebiet nahe der Harkenblecker Furth entdeckt hatte.

Bartels geht davon aus, dass das Tier von einem Hund totgebissen wurde. „Das Kitz weist eindeutige Bissspuren auf“, berichtet der Jagdpächter. „Der Hund kann nicht angeleint gewesen sein, sonst hätte er das Kitz nicht kriegen können.“ Er habe das Reh auf einer nicht umzäunten Wiese etwa 15 Meter neben dem Wanderweg und 70 Meter entfernt von der Harkenblecker Furth aufgefunden. Vermutlich sei es vom Hund über die erst vor Kurzem gemähte Wiese gehetzt und dann durch Bisse getötet worden.

Das tote Rehkitz weist Bissspuren auf. Quelle: Uwe Bartels

„In der Leinemasch müssen Hunde im gesamten Naturschutzgebiet angeleint werden“, betont Bartels. Der Jagdpächter bittet Hundebesitzer, sich daran zu halten. „Dann haben die Hunde auch keine Möglichkeit, Wild zu hetzen und zu töten.“ Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass Bartels ein totes Reh in seinem Pachtgebiet gefunden hat, das sich auf dem Wassergewinnungsgelände zwischen dem Grasdorfer Wasserwerk, dem Aussichtsturm am Wehrkamp, der Alten Leine und dem Kleingartenverein An der Leine erstreckt. Bei dem anderen Tier handelte es sich um einen dreijährigen Bock.

Bartels hat seinen Fund bei der Laatzener Polizei gemeldet. Werde der Hundehalter ermittelt, kann diesem ein Bußgeld auferlegt werden. Auch Auflagen wie ein Wesenstest oder eine Maulkorbpflicht zur Gefahrenabwehr seien möglich, teilt die Polizei mit.

