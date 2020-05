Hoffmeister lüftet Geheimnis um Rethener Mühlen

Rethen

„Der Zeitraum, in dem sich die Rethener Mühlen drehten, konzentriert sich auf nicht einmal ein Jahrhundert, nämlich auf die Zeit zwischen 1833 bis 1907.“ So beginnt Klaus Hoffmeister seinen ortshistorischen Bericht über die Rethener Mühlen. Das 16-seitige Heft berücksichtigt aktuelle Rechercheergebnisse aus dem Niedersächsischen Hauptstaatsarchiv, zeigt Fotos und Kartenausschnitte und lüftet das Geheimnis um die widersprüchlichen Angaben zu den Standorten.

„Mühlen haben mich immer schon interessiert“, betont der 78-jährige Diplom-Ingenieur, der den Großteil seines Lebens in Rethen gelebt hat und vor einigen Jahren mit seiner Frau ins mecklenburgische Bad Kleinen gezogen ist. Ein Onkel war Mühlenbesitzer in Hinterpommern, und sein Vater habe ihm viel darüber erzählt, so Hoffmeister. „Das hat sich in meine Kindheitserinnerung eingebrannt.“ Entsprechend aufmerksam war er, als er von den früheren Mühlen in seiner langjährigen Wahlheimat Rethen hörte.

Anzeige

Ortschronik verortet Mühle am oberen Galgenberg

Neben einer mit Dampf betriebenen Mühle gab es nachweislich noch eine Windmühle im Ort. Der frühere Gemeindedirektor Jürgen Herwig habe diese in seiner Ortschronik auf dem oberen Galgenberg verortet und ging wie auch andere davon aus, diese habe von Anfang an dort gestanden, berichtet Hoffmeister. Entsprechend verdutzt sei er gewesen, als ihm eines Tages ein Foto in die Hände fiel, das eine Windmühle an einer anderen Stelle in Rethen zeigte: nur 450 Meter Luftlinie entfernt und unweit der heutigen Eigenheimstraße. „Ich war total irritiert“, gesteht der passionierte Fotograf, der einst auch mehrere Ortskalender für Rethen und Gleidingen erstellt hat.

Weitere NP+ Artikel

Tatsächlich zeigte auch eine Karte der Preußischen Landesaufnahme aus dem Jahr 1898 den Standort nahe der Zuckerfabrik, aber nicht jenen am Galgenberg, wo gleichfalls sicher eine Mühle gestanden haben soll. „Ich habe mir gedacht, die preußischen Landvermesser können kaum irren“, betont der erfahrene Ingenieur.

Eine Windmühle , zwei Standorte

Des Rätsels Lösung fand sich im Niedersächsischen Hauptstaatsarchiv. Der Rethener Hans-Joachim Rauch habe in akribischer Recherchearbeit herausgefunden, dass es in Rethen eine Wandermühle gab, die in dem einst weitläufigen Bereich des Galgenbergs zwei Standorte hatte, erklärt Hoffmeister. Tatsächlich wurde die Goltermannsche Mühle 1840 zunächst südwestlich der Hildesheimer Chaussee (heute: Hildesheimer Straße) und Jahrzehnte vor der ab 1876 errichteten Zuckerfabrik errichtet.

Der erste Standort befand sich somit zwischen dem heutigen Zuckerhaus (früher Kaserne) und der Anfang der Dreißigerjahre angelegten Eigenheimstraße. „Dieser Standort wurde, wie im Mühlenantrag geschehen, dem Galgenberg zugerechnet, der zu dieser Zeit ein ausgedehnter, zumeist landwirtschaftlich genutzter Bereich war.“ Er reichte bis an die damalige östliche Bebauung Rethens heran und sei nicht mit dem heutigen Begriff Galgenberg zu verwechseln, so Hoffmeister. Ende des 19. Jahrhunderts dann wurde die Mühle zum heutigen Galgenberg versetzt.

Der genaue Grund ist noch unklar. Womöglich habe die Mühle der industriellen Entwicklung im Weg gestanden, oder der Wind sei wegen der höheren Gebäude nicht mehr so gut gewesen, dass sie auf den seinerzeit noch unbebauten Galgenberg versetzt wurde, sagt Hoffmeister. „Das ist aber nur eine Theorie, Beweise gibt es bisher keine.“

Rauch recherchiert im Hauptstaatsarchiv

Der Bericht zur örtlichen Mühlengeschichte basiere zu einem bedeutenden Teil auf den Recherchen von Rauch, betont der 78-jährige Hoffmeister. Er selbst habe dies vom mecklenburgischen Bad Kleinen aus schwerlich tun können. Als Autor habe Rauch aber nicht genannt werden wollen. „ Klaus Hoffmeister ist der eigentliche Initiator“, erklärt der unter anderem bei der örtlichen AWO stark engagierte und historisch interessierte Rauch, der vor einigen Jahren die Gruppe Rethener Bildergeschichten ins Leben gerufen hat und anhand von Fotos die Entwicklung des Ortes nachvollzieht.

Dass der Bericht nach jahrelanger und akribischer Arbeit nun fertig ist, stimmt die beiden froh. Und die Geschichte der Rethener Mühlen, da sind sich Hoffmeister und Rauch einig, ist noch nicht zu Ende.

Broschüre ist gegen Spende erhältlich Der ortshistorische Bericht „Die Rethener Mühlen“ von Klaus Hoffmeister umfasst 16 farbige Seiten im DIN-A4-Format mit Texten, alten Fotos und Kartenmaterial. Den Druck der 200 Exemplare hat der Laatzener Apotheker Tobias Münkner finanziert – aus alter Verbundenheit zu Hoffmeister und dem Dorfgeschichtsthema. Einen Teil der Auflage hat die AWO Rethen erhalten. Ansonsten erhalten Interessierte den Bericht gegen eine Spende in Münkners Rethener Adler-Apotheke, Hildesheimer Straße 372, sowie in der Fontane-Apotheke in Gleidingen, Osterstraße 23. akö

Lesen Sie auch

Von Astrid Köhler