Rethen

Noch halten die Stadtbahnen in Rethen-Nord an verschiedenen Haltepunkten etwas abseits der Hildesheimer Straße. Außerdem ist dort der Wendepunkt für die Linie 2. Für Menschen mit Auto sind die Parkmöglichkeiten und Fahrtwege in dem Bereich eingeschränkt. Doch das soll sich ändern. Bis 2023 entsteht direkt auf der Straße ein barrierefreier Hochbahnsteig Pattenser Straße und ab dann fährt auch die Stadtbahnlinie 2 weiter bis nach Gleidingen. Die bisherigen Haltepunkte nördlich der Bundesstraße 443 sowie die Wendeschleife für die Linie 2 werden nicht mehr benötigt. Auch für Autofahrer, Radler und Fußgänger ergeben sich Neuerungen. Wir stellen die Planung für den modernisierten Verkehrsknotenpunkt Pattenser Straße vor:

Wo wird der Hochbahnsteig „Pattenser Straße“ genau gebaut?

Direkt auf der Hildesheimer Straße, südlich der B443 und auf Höhe des Discounters Netto. Der Autoverkehr fließt jeweils rechts daran vorbei.

Was für eine Art Bahnsteig wird es sein?

Ein 7,40 bis 7,75 Meter breiter Mittelhochbahnsteig, der von Stadtbahnen der Linien 1 und 2 gemeinsam genutzt wird, was den Umstieg erleichtert. Der Bahnsteig ist 70 Meter lang und damit für Dreiwagenzüge geeignet. Barrierefrei erreichbar ist er über Zugänge und Rampen an beiden Enden. Auf der Nordseite ist die Rampe aus Platzgründen teils in den Hochbahnsteig geschoben, damit die Anlage nicht in den Kreuzungsbereich hineinragt.

Wird es zusätzliche Ampeln geben?

Ja und zwar gleich mehrere. Die Übergänge zum Hochbahnsteig werden ebenso mit Lichtsignalanlagen gesichert wie die Einfahrten zur Pattenser Straße, zur Wendeschleife und von der Koldinger Straße zur Hildesheimer Straße.

Was wird aus der Wendeschleife?

Durch die Verlängerung der Stadtbahnlinie 2 bis Gleidingen-Nord, wo bis 2023 ebenfalls ein Hochbahnsteig mit Wendemöglichkeiten gebaut wird, müssen die Bahnen nicht mehr in Rethen wenden. Der Platz dort kann dann anderweitig genutzt werden. Nach dem Rückbau der Gleise wird eine Park-and-ride-Anlage für Autos und Fahrräder sowie ein Durchstich zur Petermax-Müller-Straße realisiert.

Wie viele Stellplätze wird es auf der Park-and-ride-Anlage geben?

Geplant sind 37 Parkplätze für Autos, darunter auch Behindertenparkplätze sowie Abstellbügel für Fahrräder. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll auch die Einrichtung von Ladepunkten für E-Bikes geprüft werden.

Warum wird die Böschung zur Bundesstraße nicht noch besser ausgenutzt, zum Beispiel für weitere Parkplätze oder eine Fahrradgarage?

Wegen der Baugrenze. Ein 12,5 Meter breiter Grünstreifen muss frei bleiben, denn dieser gilt als Bauverbotszone.

Wie ist der Durchstich bei der Schleife geplant?

Bisher gab es nur eine verkehrsberuhigte Verbindung von der Hildesheimer Straße ins Wohngebiet Pattenser Straße, nicht jedoch zu den Gewerbebetrieben an der Petermax-Müller-Straße. Diese ist derzeit noch eine Sackgasse. Mit dem künftigen Durchstich von der Petermax-Müller-Straße zur bisherigen Wendeschleife entsteht eine Direktverbindung zur Hildesheimer Straße. Für Fußgänger wird dort eine Ampel gebaut.

Ändert sich auch etwas bei den Bushaltestellen?

Nein, die Busse der Linien 340, 341 sowie der abfahrende Bus 346 nutzen die Schleife weiterhin. Sie fahren richtungsbezogen drei getrennte Haltestellen an, die auch von Sehbehinderten einfach aufzufinden sein sollen. Nach dem Umbau des Bereichs können Fahrgäste so noch komfortabler in andere Linien oder aber in die Stadtbahn, ins Auto oder aufs Fahrrad umsteigen. Die vierte Haltestelle für die ankommenden Busse der Linie 340, 341 und 346 liegt außerhalb der Schleife und direkt an der Hildesheimer Straße am Hochbahnsteig.

Inwiefern wird die Gleisanlage verändert?

Die vorhandenen Schienen vor und im Bereich der künftigen Stadtbahnhaltestelle müssen entfernt werden, um Platz für den Mittelhochbahnsteig zu schaffen. Anschließend sollen nicht einfach wieder normale Gleise verlegt, sondern das – zumindest auf der Südseite in Richtung Bahnhof – seit Langem gewünschte Rasengleis realisiert werden. Das soll optisch ein Gewinn sein und hat auch einen geringeren Pflegeaufwand. Laut Infra-Prokurist Martin Vey müssen Schottergleise etwa alle 25 Jahre von Grund auf erneuert werden. Bei Rasengleisen ist nach 35 Jahren nur der Austausch der Schienen erforderlich, der Rest könne liegen bleiben.

Wann ist der Zeitplan – und wann ist die Haltestelle fertig?

Das Planfeststellungsverfahren wurde in diesem Monat eingeleitet. Ab dem Sommer soll der aufwendige Gas- und Wasserleitungsbau starten, und ab September der Kanalbau für den Hochbahnsteig. Der eigentliche Bau des Gleis- und Hochbahnsteigs beginnt im nächsten Jahr und zieht sich – parallel zu den Arbeiten in Gleidingen-Nord – bis zum Sommer 2023. Dann soll die Anlage in Betrieb gehen.

Wie teuer ist der Umbau?

Insgesamt baut die Infra in den nächsten Jahren drei Hochbahnsteige auf der Strecke der Linie 2 in Laatzen: am Steinfeld, in Rethen/Nord (künftig Pattenser Straße) und in Gleidingen-Nord. Die Neuanlage an der Pattenser Straße dauert am längsten und wird parallel zu dem neuen Wendepunkt für die Linie 2 in Gleidingen abgewickelt. Die drei Maßnahmen sind mit 30 Millionen Euro veranschlagt.

Von Astrid Köhler