In Australien, Hongkong und Macau hat Jonny Seifert gelebt. Von den Aborigines lernte er, mit Lasso, Peitsche und Speer umzugehen, später wurde er erfolgreicher Diskuswerfer. Bei der Immanuel-Kirchengemeinde gibt der Laatzener am Mittwoch, 4. September, Einblicke in sein ereignisreiches Leben.