Rethen/Gleidingen

Seit Mitte Mai ist Gleidingen nur noch aus einer Richtung über die Hildesheimer Straße mit Rethen und dem übrigen Laatzen verbunden: aus Norden. Ab 24. Juli aber ist die derzeitige Einbahnstraße wegen des Hochbahnsteigbaus am Rethener Galgenbergweg zweieinhalb Wochen lang komplett gesperrt. Autos, Lieferfahrzeuge und andere müssen dann sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg die Umleitung über die Bundesstraße 6 nehmen. Speziell die Gewerbetreibenden aus Gleidingen brauchen Zeit und Nerven.

Getränkehändler muss Route umplanen

„Wir haben erheblich mehr Kilometer, die uns keiner bezahlen will“, sagt der Getränkehändler Peter Jeßberger, der von der Gleidinger Ritterstraße aus Kunden in ganz Laatzen beliefert. Wegen der Einbahnstraßenregelung habe er seine täglichen Touren bereits umplanen müssen. Er fange nun in Alt-Laatzen an und arbeite sich nach Süden vor. Bald ist aber auf Höhe der Rethener Feuerwache vorerst Schluss, und er muss zweieinhalb Wochen lang jedes Mal die Umleitung über die B 6 nehmen.

Anders als Feuerwehr, Müllabfuhr, Pflegedienste und ein Hausarzt haben Geschäftsleute wie er keine Ausnahmegenehmigung erhalten, um die Abkürzung durchs Wohngebiet zu nutzen. Diese ist sonst nur noch langsamen Fahrzeugen vorbehalten, die bautechnisch nicht schneller als 60 Kilometer pro Stunde fahren können.

Probefahrten dauern viermal länger

Die Werkstatt des Kraftfahrzeugmeisters Marko Braukmüller liegt am Südende der Baustelle. Die Ausschilderung sei nicht optimal und kurze Probefahrten, um die Kunden mitunter bitten, gestalteten sich derzeit schwierig, berichtet der Gleidinger. Statt eine normale 2,5-Kilometer-Runde zu drehen, müsse er wegen der Baustelle und Einbahnstraßenregelung nun „einmal um den Pudding“ und eine bis zu viermal längere Strecke fahren. Die bevorstehende Vollsperrung mache die Situation nicht einfacher. „Es kann sein, dass der eine oder andere Kunde abspringt“, sagt der Kfz-Meister, der wegen der langen Baumaßnahme bis Jahresende aber gelassen bleibt. „Wir können das nicht beeinflussen.“

Die Vollsperrung gilt ab Freitag, 24. Juli, für einen 500 Meter langen Abschnitt zwischen der Feuerwache Rethen und dem Enzianweg, jedoch nicht für Anlieger. Diese erreichen ihre Grundstücke ungehindert und werden separat informiert, teilte die Üstra mit.

Stadtbahnverkehr ruht vom 1. bis 10. August

Fahren die Stadtbahnen der Linie 1 während der ersten Woche der Vollsperrung noch normal durch die Baustelle, gilt vom frühen Morgen des 1. bis zum 10. August dann auch für sie eine Sperrzeit. Um die Gleisanlage umbauen zu können, richtet die Üstra einen Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen Rethen und Sarstedt ein. Über die Einzelheiten werde noch einmal zeitnah gesondert informiert, teilte das Unternehmen mit. So viel ist jetzt schon klar: Ab Montag, 10. August, 3 Uhr, sollen die Stadtbahnen wieder fahren.

Die Vorarbeiten für die anstehende Vollsperrung sollen bereits am Sonntag, 12. Juli, beginnen. Weil die Umbauarbeiten zügig erledigt werden sollen, seien Lärm und Staub auch nachts und am Wochenende nicht immer zu vermeiden, teilte der Bauherr, die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover, mit. Er bat deshalb um Verständnis und versprach, Beeinträchtigungen für Anlieger und Verkehrsteilnehmer auf ein Minimum zu beschränken.

Die Fertigstellung des Hochbahnsteigs ist unter Vorbehalt möglicher Änderungen im Bauablauf, auch wegen des Coronavirus, für das Jahresende geplant. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.infra-hannover.de.

Von Astrid Köhler