Verkehrsteilnehmer im südlichen Laatzen und allen voran Autofahrer müssen ab Sonnabend, 29. August, mit zusätzlichen Behinderungen rechnen. Die wegen des Hochbahnsteigbaus in Rethener seit Mitte Mai ohnehin nur in Richtung Süden freigegebene Hildesheimer Straße ist dann erneut komplett gesperrt – für fast sechs Tage.

Grund: Es werden nicht nur große Betonteil für den Galgenbergweg angeliefert und verbaut, vielmehr nutzt die Region Hannover die Sperrzeit, um die Fahrbahndecke zwischen Rethen und Gleidingen zu erneuern. Sogar Anlieger des Enzianwegs, der Straße Immengarten und Am Steinacker, die bisher von der Hildesheimer Straße ihre Grundstücke erreichen, müssen dann Umwege in Kauf nehmen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Ab wann und für wie lange gilt die Vollsperrung?

Die Baken sollen nach Angaben der Verkehrsbehörde, der Stadt Laatzen, am Sonnabend um 6 Uhr auf die verbliebene Fahrspur der Hildesheimer Straße gerückt werden. Laufen die Arbeiten nach Plan, ist die Strecke Richtung Süden voraussichtlich ab Donnerstag, 3. September, gegen 20 Uhr wieder frei.

Welche Umleitungen gibt es?

Der motorisierte Verkehr wird über die aus der Gegenrichtung bekannte Strecke – Peiner Straße, Bundesstraße 443 und B6 sowie Oesselser Straße – umgeleitet. Nur langsamere Fahrzeuge, die bautechnisch nicht schneller als Tempo 60 fahren können, sowie Feuerwehrleute und andere mit Ausnahmegenehmigung, darunter Pflegedienste, dürfen die Abkürzung durchs Neubaugebiet zwischen Triftstraße und Braunschweiger Straße nehmen.

Wo genau ist die Baustelle auf der Hildesheimer Straße?

Die Baustelle beginnt auf Höhe des Feuerwehrhauses Rethen/ Gleidingen und reicht im Süden bis zur Einmündung Am Steinacker. Die neue Deckschicht wird auf einer Länge von etwa 800 Metern aufgetragen: von der Höhe des Abzweigs Franz-Carl-Achard-Straße bis einschließlich der Einmündung Am Steinacker Am Freitag beginnen dort im Süden laut Region bereits erste Fräsarbeiten.

Was ist mit Fußgängern, Radfahrern und der Stadtbahn?

Den östlichen Seitenbereich der Hildesheimer Straße zwischen Gleidingen und Rethen hat die Region bereits erneuert. Er bleibt frei zugänglich. Radfahrer dürfen dort aber nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren und müssen im Zweifelsfall absteigen. Auch der Stadtbahnverkehr ist nicht beeinträchtigt. Die Linie 1 fährt wie gewohnt.

Was ändert sich während der Vollsperrung für Anlieger?

Der Enzianweg wird von Montag bis Mittwoch, 31. August bis 2. September, zur Sackgasse. Statt über die Hildesheimer Straße erreichen Anlieger ihre Grundstücke nur über die Braunschweiger Straße. Auch die Zufahrten von der Kreisstraße zum Immengarten und Am Steinacker werden für zwei Tage geschlossen: am 2. und 3. September. Anlieger fahren alternativ über die Triftstraße. Die Einmündung Am Springborn wird laut Region halbseitig gesperrt, sodass die Grundstücke dort je nach Baufortschritt entweder von Gleidingen oder von Laatzen aus zu erreichen sind.

Wann wird die Hildesheimer Straße wieder komplett frei sein?

Die für den Bau des Hochbahnsteigs verantwortliche Infrastrukturgesellschaft hofft, im Oktober so weit zu sein, dass die Einbahnstraßenregelung aufgehoben werden kann. Ein endgültiger Termin steht noch nicht fest. Der Hochbahnsteig selbst soll zum Fahrplanwechsel im Dezember in Betrieb gehen.

