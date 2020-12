Rethen

Endlich wieder freie Fahrt auf der Hildesheimer Straße: Nach den achtmonatigen Bauarbeiten am neuen Hochbahnsteig Galgenbergweg und der Fahrbahnerneuerung soll die Verkehrsachse zwischen Rethen und Gleidingen noch in dieser Woche wieder freigegeben werden. Die nächste Baustelle steht allerdings schon bevor.

Derzeit gilt auf der Hildesheimer Straße noch eine Ampelregelung, sodass der Verkehr zwischen Rethen und Gleidingen nur in jeweils eine Richtung fließen kann. Voraussichtlich am Donnerstag, spätestens aber am Freitagmorgen, werde die Straße wieder komplett freigegeben, teilte die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra) am Montag mit. Das gelte auch für die Überfahrt von der Dr.-Alex-Schönberg-Straße auf die Hildesheimer Straße. Ebenfalls am Donnerstag gehe der neue Hochbahnsteig Galgenbergweg in Betrieb.

Nächste Straßensperrung im Januar

Die Freigabe wird allerdings nicht von Dauer sein. Nach Infra-Angaben folgen bereits im Januar 2021 die nächsten Baustellen mit Straßensperrungen. So soll zum einen die Ersatzhaltestelle zurückgebaut werden, die während der Bauzeit für die Stadtbahn genutzt wurde. „Gleichzeitig wird dann der Lückenschluss der Nebenanlagen fertiggestellt“, teilt die Infra mit. Die Bauarbeiten sollen rund drei Wochen andauern. In dieser Zeit werde die Fahrbahn in Richtung Gleidingen in Höhe der Ersatzhaltestelle gesperrt. Der Verkehr wird dann – wie in den vergangenen Wochen – mit einer Ampel geregelt, sodass die Hildesheimer Straße abwechselnd in Richtung Gleidingen und in Richtung Rethen befahren werden kann. Auch die Überfahrt von der Franz-Carl-Achard-Straße wird dann wieder gesperrt.

Die Arbeiten sollen Anfang Januar starten, ein genauer Termin steht noch nicht fest. Das Gleiche gilt für Nachbesserungen im Rahmen der Straßensanierung, die laut Infra ebenfalls noch ausstehen.

Von Johannes Dorndorf