Rethen

Wenn ein Hochbahnsteig neu gebaut wird, führt das üblicherweise zu Verkehrsbehinderungen. Autofahrer in Rethen wissen das, wurden sie doch zuletzt 2015 bei der Baustelle am Bahnhof und am Marktzentrum auf die Probe gestellt. Denn damals war die Hildesheimer Straße monatelang fast durchgehend als Einbahnstra...