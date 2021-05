Seit Montag ist die Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen wegen Markierungsarbeiten in Richtung Süden komplett gesperrt. Zwar ist eine Umleitung ausgeschildert, doch übersehen diese zahlreiche Autofahrer.

Darum umkurven Autos Stadtbahnhaltestelle Am Brabrinke

Hannover/Laatzen - Darum umkurven Autos Stadtbahnhaltestelle Am Brabrinke

Hannover/Laatzen - Darum umkurven Autos Stadtbahnhaltestelle Am Brabrinke