Sie ist eine studierte Wirtschaftswissenschaftlerin aus Hannover, aber ihre wahre Leidenschaft gehöre der Musik, sagt die 23-jährige Julia Jeevas. Am Sonnabend, 20. Juli, ist die in Moskau geborene mit Gitarrenmusik in Laatzen zu hören. Das Konzert in Rethens Seniorenresidenz beginnt um 16 Uhr.