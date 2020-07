Laatzen-Mitte

Der Sportplatz hinter den beiden Erich-Kästner-Schulen ähnelt derzeit einmal mehr einem Verladeplatz wie im Containerhafen: Arbeiter sind derzeit dabei, insgesamt 84 weitere Raummodule für das Gymnasium und die Realschule zum montieren. Bis Ende Juli sollen dort zwölf weitere Klassenräume samt eine Toilettenanlage entstehen.

Die Stadt verdoppelt damit ihre Raumkapazitäten auf der Ausweichfläche – aus zwei Gründen: Wegen der Verlängerung der Gymnasialschulzeit von acht auf neun Jahre gibt es im anstehenden Schuljahr 2020/2021 erstmals wieder einen 13. Jahrgang am Erich-Kästner-Gymnasium – und damit mehr Schüler als bislang. Außerdem benötigen Gymnasium und Oberschule Ausweichflächen für den Teil der Räume, der im Laufe des Schulneubaus bereits im laufenden Betrieb abgerissen werden. „Der Kunstbereich wird im Herbst ausgelagert, dann geht der Abriss los“, erläutert EKG-Leiterin Hella Kohl.

Die neuen Raummodule werden auf zwei Etagen gestapelt. Quelle: Astrid Köhler

„Die Räume sind hell und groß“

Bereits im Juni hat die Stadt auf dem Aschenplatz Fundamente legen lassen, um genügend Standfestigkeit für die auf zwei Geschosse gestapelten Container zu erhalten. Am Montag haben die Arbeiter dann damit begonnen, die Raummodule per Kran aufeinander zu stapeln. Sorgen um mangelnde Standards müssen sich Schüler, Eltern und Lehrer aus Sicht der Schulleitung nicht machen. „Die Räume sind schön hell und groß, die Fenster lassen sich gut öffnen, und die Toiletten sind nagelneu“, sagt Hella Kohl „Da haben wir kein Problem mit Abständen im Moment.“ Auch die Ausstattung mit WLAN sei sehr gut – Probleme wie im Hauptgebäude gebe es in den Raummodulen nicht. Laut Stadtverwaltung gehören zudem Jalousien als Sonnenschutz, Whiteboards und Akustikdecken zur Ausstattung.

Bis Mittwochmittag waren 52 der 84 in dieser Woche gelieferten Elemente auf dem früheren Ascheplatz am Erich-Kästner-Schulzentrum angekommen. Quelle: Astrid Köhler

Unterkommen sollen in den neuen Räumen vorrangig ältere Schüler – so wie bislang auch. „Wir brauchen massiv Räume für die Kursstufe“, sagt Kohl mit Blick auf den neuen 13. Jahrgang. Voraussichtlich würden künftig Schüler der Jahrgänge 10 bis 13 in den Raummodulen unterrichtet.

Raummodule für zwei Jahre gemietet

Die kleine Containerstadt ist auf Zeit gebaut: Bereits nach zwei Jahren sollen die Raummodule nach städtischen Angaben wieder verschwinden. Denn die einzelnen Bauabschnitte des vor Kurzem begonnenen EKS-Neubaus sollen ab 2022 nach und nach in Betrieb gehen, die Fertigstellung ist für 2024 geplant. Die Planer des Container-Provisoriums haben sich deshalb für eine zweijährige Mietlösung entschieden – für 34.500 Euro monatlich sowie Auf- und Abbaukosten in Höhe von 92.000 Euro. Zwischenzeitlich könnten sogar noch weitere Container als Interimslösung für Verwaltungs- und Lagerräume nötig werden, kündigt die Stadt an.

