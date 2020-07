Es ist ein Erfolg versprechendes Pilotprojekt: Schüler der Erich-Kästner-Oberschule in Laatzen haben bei einer Azubi-Kreuzfahrt an fünf Tagen fünf Unternehmen besucht. Für die Fortsetzung sucht der Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur weitere Betriebe in Laatzen, Hemmingen und Pattensen.