VHS-Sommerprogramm beginnt im Juni

Die Leine-Volkshochschule ( VHS) darf wieder öffnen – aber nicht so früh, wie am Dienstag noch erhofft: Wie Geschäftsführerin Brigitte Germer berichtet, sind Kurse frühestens Ende Mai überhaupt wieder rechtlich möglich. Die Leine-VHS wolle deshalb an dem für den 3. Juni angepeilten Termin für den Beginn des Sommerprogramms festhalten.

Normalerweise startet das Sommerprogramm der Leine-VHS Anfang Mai, wegen der Corona-Krise wurde der Termin bereits vor einiger Zeit auf Anfang Juni verschoben. Nach der Bekanntgabe des Stufenplans für Lockerungen in der Corona-Krise hatte Germer am Dienstag noch eine Prüfung für eine Vorverlegung des Semesterstarts angekündigt. Inzwischen sei allerdings deutlich geworden, dass nächste Woche lediglich Prüfungs- und Zertifikatskurse der Erwachsenenbildung beginnen dürften, nicht aber reguläre VHS-Kurse.

Das Programm ist in Arbeit und wird derzeit fertiggestellt. Wegen der kurzfristigen Planung wird es allerdings kein ausgedrucktes Heft geben, so Germer: Das Programm erscheint als PDF-Dokument online auf der Internetseite leine-vhs.de. Der Termin dafür wird noch bekannt gegeben.

Von Johannes Dorndorf