Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Plexiglasscheiben in der Ausgabestelle, FFP2-Maskenpflicht und kleinere Helfergruppen machen es möglich. Erstmals seit Beginn des Lockdowns im Dezember ist die Laatzener Tafel diese Woche wieder geöffnet. Während die ersten 60 Kunden in Laatzen nach mehr als fünfwöchiger Corona-Zwangspause am Montag und Dienstag erstmals wieder Lebensmittel erhalten, müssen sich jene in Pattensen und Hemmingen noch gedulden.

„Vorstand und Helfende haben ein großes Interesse am Schutz aller Beteiligten“, betont die Tafelvorsitzende Dietlind Osterkamp. Daher sei auch das Konzept für die Ausgabe verändert worden. Statt der sonst üblichen acht bis neun Helfer pro Schicht würden nur noch maximal sechs eingesetzt – in getrennten Gruppen am Vor- oder Nachmittag. Zudem wurde der Einpackprozess entzerrt und beschleunigt.

Brot und Brötchen erhalten die Kunden nun in einem kleinen Zelt vor der Tür. Obst, Gemüse und alles weitere wird drinnen ausgegeben, wobei die Tische nun mit Plexiglasscheiben ausgestattet sind. „Die Kunden können sich nach wie vor entscheiden, was sie mitnehmen möchten, doch wir achten darauf, dass niemand lange überlegt und es zügig geht“, sagt Osterkamp.

Gesellschaft spendet 250 FFP2-Masken

Ab sofort reichen auch keine einfachen Mund-Nasen-Bedeckungen mehr aus. „Wir setzen darauf, dass ein Großteil der Kunden und Helfer über FFP2-Masken verfügt“, so Osterkamp. Klar sei aber auch, dass längst noch nicht alle Zugang zu den verhältnismäßig teuren Filtermasken haben. Um die erste Zeit zu überbrücken, hält die Tafel daher FFP2-Masken bereit.

250 davon hat die gemeinnützige Gesellschaft „Schenke ein Lächeln“ aus Wolfsburg der Laatzener Tafel gespendet. Darüber hinaus hat der Verein über den Landesverband der Tafel 500 zertifizierte Masken zu einem vergünstigten Preis erhalten. Rund 600 Euro des jüngst im Leine-Center übergebenen Spendengeldes aus der Einpackhilfe seien dafür verwendet worden.

Ausgabe in Hemmingen und Pattensen ab Mitte Februar

Die Tafel sei aber keine Bezugsquelle für FFP2-Masken, betont Osterkam. Sie würden nur im Notfall ausgegeben und sollten bei allen drei Ausgabestellen möglichst lange vorrätig sein.

Die Wiedereröffnung in Laatzen muss sich erst noch herumsprechen. Am Montag kamen nur rund 20 Kunden an die Hildesheimer Straße, am Dienstag waren es immerhin 42. Von den normalen Ausgabetagen aus der Zeit vor Corona mit täglich 80 bis 100 Kunden sind diese Zahlen noch weit entfernt.

Die Tafel in Laatzen-Grasdorf ist das nächste Mal am Freitag, 5. Februar, von 12.30 bis 15.30 Uhr geöffnet. In Pattensen planen die Ehrenamtlichen erstmals wieder am Donnerstag, 18. Februar, Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen. Für die Ausgabestelle in der Friedenskirche in Hemmingen-Arnum gebe es offiziell noch keinen Termin, sagt Osterkamp. Anvisiert werde Mittwoch, 17. Februar.

Von Astrid Köhler