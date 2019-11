Überall in Laatzen, Hemmingen, Pattensen und Sarstedt wird am Sonntag, 17. November, dem Volkstrauertag, der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Die HAZ zeigt alle Gedenkveranstaltungen auf einen Blick.

