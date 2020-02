Leine-VHS wird erstmals von einer Frau geleitet

Laatzen-Mitte

Die Leine-Volkshochschule ( VHS) hat erstmals eine Frau an der Spitze: Brigitte Germer hat am Montag ihre Arbeit als Geschäftsführerin der Bildungseinrichtung angetreten. Die 55-Jährige ist Nachfolgerin von Jürgen Beckstette, der im Juli 2019 wegen Mehrkosten beim VHS-Umzug ausgeschieden war.

Diesmal sollte es die richtige Wahl sein: Nachdem sich die VHS seit 2011 von zwei der vier Geschäftsführer im Unfrieden getrennt hatte, wurde nun eine externe Beraterfirma damit beauftragt, die Bewerber in Form eines Assessments zu durchleuchten. Am Ende sei die Empfehlung zugunsten von Germer ausgefallen, erläuterte Hemmingens Bürgermeister Claus Schacht in Vertretung des erkrankten Aufsichtsratsvorsitzenden Jürgen Köhne. Auch die VHS-Aufsichtsgremien hätten sich mit großer Mehrheit für die 55-Jährige ausgesprochen.

Aus Ostfriesland nach Laatzen

Germer bringt etliche Erfahrungen im Bildungsbereich mit. Seit Oktober 2018 war die gebürtige Emderin bei der Volkshochschule Friesland-Wittmund als Fachbereichsleiterin für die Programmbereiche Integration, Sprachen, Gesellschaft, Politik, zweiter Bildungsweg und Junge VHS verantwortlich. Zuvor war sie Fachkoordinatorin für das Flüchtlingsprogramm bei der Kreisvolkshochschule Aurich, davor von 2001 bis 2015 Abteilungsleiterin bei der VHS Emden. Während dieser Zeit studierte sie parallel Sozialmanagement.

Angefangen hat Germer ihre berufliche Laufbahn als Diplom-Sozialpädagogin im Bereich Straßensozialarbeit in Hamburg. Über einen Zufall sei sie dann in den Lehrbereich vorgestoßen, dem sie seitdem treu blieb. „Da habe ich Blut geleckt“, sagt sie.

Neue Chefin will auch Programmbereich leiten

Auch bei der Leine-VHS wolle sie sich nicht auf die reine Leitungstätigkeit beschränken. „Es ist mir ganz wichtig, auch als Geschäftsführerin im Geschäft drinzustecken“, sagt Germer. Dementsprechend will sie einen Programmbereich übernehmen – zumal der Bereich politische Bildung derzeit ohnehin vakant sei.

Der Abschied von der Küste werde ihr nicht leichtfallen, macht die neue VHS-Chefin deutlich: „Der eine oder andere Orkan und der Deich werden mir fehlen.“ Schließlich sei sie in Ostfriesland aufgewachsen und habe dort seit vielen Jahren gelebt. An Laatzen reize sie aber die Aufgabe als Geschäftsführerin. Zudem strebe ihr Ehemann, der bei VW tätig sei, gezielt einen Posten im Raum Hannover-Wolfsburg-Braunschweig an. Der Umzug sei fest geplant, derzeit bemühe sie sich um eine Wohnung in Laatzen-Mitte.

Darüber hinaus sei die Bildungseinrichtung mit dem parallelen Angebot von klassischem Kursprogramm und Drittmittelprojekten wie etwa Integrationskursen und Kursen für Arbeitslose ähnlich vielfältig aufgestellt wie die Emder VHS, bei der sie früher tätig war. „Es wird viel Arbeit, aber auch nie langweilig“, sagt Germer zuversichtlich.

VHS-DNA als Bewerbungsvoraussetzung

Auch Sicht von Schacht erfüllt die neue Geschäftsführerin alle Voraussetzungen für die speziellen Ansprüche der Leine-VHS: „Wir haben eine Person gesucht, die die VHS-DNA in sich trägt.“ Außerdem habe Germer sowohl Erfahrungen mit Volkshochschulen, die als Verein geführt wurden, als auch mit gGmbHs wie die Leine-VHS. „Die Herausforderungen sind gewachsen. Wir müssen Kunden binden und gleichzeitig neue hinzugewinnen“, sagt Schacht über die Erwartungen der VHS-Gesellschafter Laatzen, Hemmingen und Pattensen. Ein Zukunftsthema sei auch die Digitalisierung. Zugleich gehe es darum, das Vertrauen der Mitarbeiter zurückzugewinnen, die in den vergangenen Jahren wegen finanzieller Schieflagen Verzicht geübt hätten. „Dazu bedarf es, dass man auf wirtschaftlich gesunden Füßen steht.“

Zu möglichen Plänen für die Leine-VHS will sich Germer am ersten Tag noch nicht äußern. In der vergangenen Woche habe sie sich zunächst der Belegschaft vorgestellt, sagt sie. Jetzt gehe es unter anderem darum, die einzelnen Mitarbeiter kennenzulernen. Derzeit beschäftigt die Einrichtung 59 Festangestellte sowie 240 freiberufliche Dozenten.

Privat ist die 55-Jährige viel mit ihrem Wohnmobil unterwegs, das ihr zurzeit als Übergangsdomizil diene. Auch gehe sie in ihrer Freizeit gern spazieren, fahre Fahrrad und lese.

