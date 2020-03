Die Tafel stellt nächste Woche ihren Betrieb ein

Arnum/Laatzen/Pattensen

Die Laatzener Tafel für Laatzen, Hemmingen und Pattensen stellt wegen der Corona-Krise nun ebenfalls ihren Betrieb ein. „Wir werden ab nächster Woche keine Lebensmittelausgabe mehr machen“, sagt die Vereinsvorsitzende Dietlind Osterkamp. In Arnum und Laatzen werde in dieser Woche noch jeweils einmal geöffnet, die Tafel-Ausgabe in Pattensen am Donnerstag entfällt jedoch.

Am Montag hatte sich der Vereinsvorstand getroffen, um die Lage zu besprechen – dabei sei dann der Beschluss gefasst worden. „Uns ist bewusst, dass wir für die Menschen da sind, die finanziell nicht so gut gestellt sind“, sagt Osterkamp. Deshalb habe die Tafel das Angebot so lange wie möglich aufrecht erhalten wollen. Vor dem Hintergrund der Gesamtentwicklung habe man sich dann aber entschieden, zunächst für die nächsten vier Wochen zu schließen. „Wenn sich die Lage hoffentlich wieder ein bisschen beruhigt, könnten wir am 20. April wieder mit der Lebensmittelausgabe starten“, sagt die Tafel-Vorsitzende.

„Wir haben viele lebensältere Helfer“

Mit der Entscheidung nimmt der Tafel-Vorstand Rücksicht auf die Mitarbeiter, aber auch auf die Kunden. „Wir haben viele lebensältere, ehrenamtliche Helfer“, sagt Osterkamp. Einige Helfer seien wegen des Infektionsrisikos bereits ausgestiegen, deshalb werde die Pattenser Ausgabe auch am Donnerstag nicht mehr öffnen. „Wir haben an jeden appelliert, in sich hineinzuhören“, sagt Osterkamp über die Situation der vergangenen Tage: Jeder sei gebeten worden zu prüfen, ob er oder sie zu einer Risikogruppe gehört und wie die Situation Zuhause ist. Dabei sei klar gewesen, dass niemand zum Einsatz überredet werde.

Als Vorsichtsmaßnahme habe die Tafel bereits besondere Regelungen in den Ausgabestellen eingeführt, die streng befolgt würden. „Wir haben maximal drei Menschen als Kundschaft in der Ausgabestelle“, sagt Osterkamp. Mit dem entsprechenden Abstand soll so die Ansteckungsgefahr sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter minimiert werden. Auch bei den Kunden habe es wegen der Corona-Krise zuletzt eine merkliche Zurückhaltung gegeben: Es seien weniger gekommen als sonst.

Bislang noch ungeklärt ist die Verwendung der Lebensmittel, die nach der Schließung am Freitag übrig geblieben sind. „Wir müssen schauen, ob wir einen Kooperationspartner finden“, sagt Osterkamp. Wegen der Schließung nimmt die Tafel keine Lebensmittel mehr an.

In Arnum ist heute noch einmal geöffnet

In Arnum werde die Ausgabestelle am Mittwoch, 18. März, zum letzten Mal öffnen – und zwar von 12.30 bis 14.30 Uhr im Gemeindehaus der Friedenskirchengemeinde, Bockstraße 33. Offiziell schließt die Tafel dann am Donnerstag. In Laatzen können Tafel-Kunden aber dennoch am Freitag, 20. März, von 12.30 bis 15.30 Uhr in die Ausgabestelle an der Hildesheimer Straße 227 in Grasdorf kommen, wo eine Notbesetzung angeboten wird.

Sorgen bereiten dem Tafel-Verein allerdings die Finanzen. „Wenn wir vier Wochen schließen, laufen alle Kosten, die wir haben, weiter“, sagt Dietlind Osterkamp. „Wir würden uns deshalb weiterhin über Spenden und Unterstützung freuen.“ Nähere Infos auch zum Spendenkonto gibt es im Internet auf laatzener-tafel.de.

Rund 400 Besucher pro Woche

Die drei Tafel-Ausgabestellen in Laatzen, Hemmingen und Pattensen werden wöchentlich von durchschnittlich rund 400 Menschen besucht. Die Kunden holen in der Regel Lebensmittel für jeweils zwei bis drei Kunden ab, sodass mehr als 1000 Menschen davon profitieren. Die meisten Kunden hat die Tafel in Laatzen mit 300 Besuchern wöchentlich, in Hemmingen und Pattensen sind es nach Vereinsangaben jeweils 40 bis 50 pro Woche.

Von Johannes Dorndorf