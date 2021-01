Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Die Arbeitslosigkeit in Laatzen, Hemmingen und Pattensen hat im Januar deutlich zugenommen. So stieg die Arbeitslosenquote im Laufe des Monats von 6,8 auf 7,3 Prozent. Insgesamt meldet die Agentur für Arbeit für den Geschäftsstellenbezirk Laatzen, zu dem alle drei Kommunen gehören, 2891 Arbeitslose. Das sind 162 mehr als im Vormonat.

Der aktuelle Anstieg ist offenbar auch saisonbedingt. Im Vorjahr war die Arbeitslosenquote im Bezirk Laatzen ebenfalls um 0,5 Prozentpunkte angestiegen. Allerdings lag die Quote im Januar 2020 noch bei 5,8 Prozent und damit deutlich unter den heutigen Werten. Am stärksten betroffen bleibt die Stadt Laatzen mit aktuell 2008 Arbeitslosen, das entspricht einer Quote von 9,2 Prozent (2020: 7,1 Prozent). In Hemmingen sind derzeit 528 Personen arbeitslos gemeldet, in Pattensen 355.

Dass die Situation angespannt bleibt, hängt aus Sicht der Agentur für Arbeit mit der Corona-Krise und dem Lockdown zusammen. „Die Arbeitslosenzahlen steigen, weil es zurzeit weniger Stellen und damit Chancen zur Wiederaufnahme einer Berufstätigkeit gibt“, sagt Agenturchefin Heike Döpke. Die Agentur hoffe, dass die von der Pandemie betroffenen Betriebe bald wieder öffnen können, für das Frühjahr werde mit einer Erholung am Arbeitsmarkt gerechnet.

Von Johannes Dorndorf