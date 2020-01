Arbeitslosenzahl steigt im Dezember leicht an

Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Die Zahl der Arbeitslosen in Laatzen, Hemmingen und Pattensen ist im Dezember leicht angestiegen. Die Quote stieg im Vergleich zum November von 5,2 auf 5,3 Prozent. Auf das Jahr gesehen ist die Arbeitslosigkeit auf stabilem Niveau, einzig in Pattensen gab es einen Zuwachs.

2089 Menschen aus Laatzen, Hemmingen und Pattensen waren im Dezember arbeitslos gemeldet. Das sind 54 mehr als im November und 15 mehr als im Vorjahr. Im Jahresvergleich entwickelten sich die drei Kommunen des gemeinsamen Agenturbezirks Laatzen unterschiedlich: Während die Zahlen in Hemmingen mit 397 Arbeitslosen (minus 6) und Laatzen mit 1426 Arbeitslosen (minus 15) leicht sanken, waren es in Pattensen 36 Betroffene mehr – deren Zahl stieg auf 266.

Weniger Langzeitarbeitslose als vor einem Jahr

Erfreulich aus Sicht von Agentur-Geschäftsführer David Rönisch ist die Entwicklung bei den Langzeitarbeitslosen, deren Zahl in Jahresfrist auch regionsweit zurückging. Im Agenturbezirk Laatzen ging der Bestand um 80 auf 1440 zurück. Die Arbeitslosenquote schließt nicht alle Menschen ein, die auf Jobsuche sind. Nicht eingerechnet werden etwa Menschen in Fortbildungen und ein Teil derjenigen, die 58 Jahre oder älter sind. Die Agentur gibt die Gesamtzahl der Arbeitssuchenden in Laatzen, Hemmingen und Pattensen mit 4289 an.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf