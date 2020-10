Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Die Wochen vor dem bevorstehenden Teil-Lockdown sind hinsichtlich des Arbeitsmarkts in Laatzen, Hemmingen und Pattensen relativ positiv verlaufen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit sank die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Laatzen, zu dem alle drei Stadtgebiete gehören, von 7,3 auf 7,0 Prozent. Die Zahl der Betroffenen verringerte sich im gleichen Zeitraum um 121 auf 2772.

Welche Auswirkungen die Corona-Krise trotz der zwischenzeitlichen Erholung hatte, macht der Vergleich zum Vorjahr deutlich. Im Oktober 2019 waren im Agenturbezirk 665 Menschen weniger arbeitslos, die Quote lag damals bei 5,4 Prozent. Der aktuelle Rückgang ist vermutlich saisonal bedingt – auch im Vorjahr sank die Arbeitslosigkeit im Oktober um 0,3 Prozentpunkte. Profitiert haben vor allem jüngere Arbeitnehmer: Unter den 15- bis 25-Jährigen sank die Arbeitslosenzahl um 9 Prozent. Immerhin: „Die Firmen haben im Oktober wieder mehr Mitarbeiter gesucht als noch im September“, sagte Hannovers Agenturchefin Heike Döpke.

Brennpunkt bleibt weiterhin Laatzen mit einer aktuellen Quote von 8,8 Prozent. Im Oktober waren 1920 Menschen im Stadtgebiet arbeitslos, 457 mehr als vor einem Jahr. In Hemmingen sind es derzeit 503 Personen (2019: 384), in Pattensen 349 (2019: 260).

Von Johannes Dorndorf