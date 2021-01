Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Der Anstieg bei den Corona-Fallzahlen sowie der auf den Teil-Lockdown gefolgte harte Lockdown wirken sich negativ auf den Arbeitsmarkt aus. In Laatzen, Hemmingen und Pattensen waren im Dezember 2729 Menschen als Arbeitslose gemeldet – ein Plus von 82 im Vergleich zum November und sogar 640 als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote in dem Geschäftsstellenbezirk Laatzen stieg auf 6,9 Prozent (Vorjahr 5,3). Dabei gibt es auch viele unbesetzte Stellen.

Im Dezember meldeten die Arbeitgeber 93 neue Arbeitsstellen – 18 mehr als im Vorjahresmonat. Der Bestand erhöhte sich damit im Dezember auf 511. Dabei lasse sich der Stellenzuwachs in Laatzen nicht auf einzelne Arbeitgeber zurückführen, sondern verteile sich auf viele verschiedene. „Das Problem sind nicht die Stellen, sondern dass die Arbeitssuchenden zu lange bei uns bleiben“, sagte Sprecher Holger Habenicht. Jedoch sind längst nicht alle für die offenen Stellen qualifiziert.

Bemerkenswert sei es, dass im gesamten Agenturbereich und damit auch in Laatzen aktuell vor allem Stellen im Gesundheitswesen und Bereich Erziehung unbesetzt blieben. Noch vor Kurzem sei die Industrie der Stellentreiber gewesen, so Habenicht – „jetzt ist es der Bereich Gesundheit, und auch Verkehr und Logistik haben stark aufgeholt.“

Überproportionaler Anstieg bei Beziehern von Arbeitslosengeld

Die Gesamtzahl der Arbeitslosen aus dem Geschäftsstellenbereich teilt sich auf in 1900 Laatzener, 491 Hemminger sowie 388 Menschen in Pattensen. Überproportional groß war der Anstieg im Bereich des SGB III, also bei jenen Menschen, die erst vor Kurzem ihre Stelle verloren haben und nun oder noch Arbeitslosengeld beziehen. In Laatzen waren es mit 576 genau 50 Prozent mehr als im Dezember 2019 (374). In Hemmingen erhielten im Dezember 203 Menschen Arbeitslosengeld (Vorjahr: 151), und in Pattensen waren es 170 (Vorjahr 124).

Zwar gab es im Dezember mit 1780 auch 340 mehr Langzeitarbeitslosen als vor einem Jahr. Der Anstieg fällt mit umgerechnet 23,6 Prozent aber geringer aus als bei den kurzzeitig Arbeitslosen. Da die Pandemie noch nicht durchgestanden ist, werde auch das hohe Niveau von Arbeitslosigkeit noch eine Weile andauern, so Agentursprecher Habenicht.

Von Astrid Köhler