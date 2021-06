Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Die Zahl der Arbeitslosen in Laatzen, Hemmingen und Pattensen ist im Mai gesunken. Zum Monatsende waren 2827 Menschen im Agenturbezirk Laatzen, zu dem auch die beiden Nachbarkommunen gehören, arbeitslos gemeldet. Das sind 56 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank von 7,3 auf 7,1 Prozent.

Die Zahlen liegen allerdings nach wie vor deutlich über denen vor Beginn der Corona-Pandemie. Vor einem Jahr meldete die Agentur eine Arbeitslosenquote von 6,8 Prozent, im März 2020 waren es sogar 5,6 Prozent. Gleichwohl spricht der stellvertretende Agentur-Geschäftsführer Olaf Schmuhl von einer sich andeutenden „Trendwende“: „Es finden deutlich mehr Menschen Arbeit und gleichzeitig müssen sich immer weniger Menschen arbeitslos melden.“

1949 Arbeitslose in Laatzen

Betroffen sind vor allem Menschen in Laatzen, wo aktuell 1949 Menschen arbeitslos gemeldet sind. In Hemmingen sind es 546, in Pattensen 332 Personen. Den Weg zurück in den Job haben vor allem Bezieher von Arbeitslosengeld I gefunden, die relativ kurz ohne Arbeit waren: Deren Zahl fiel um 59, während die der Empfänger von Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) leicht um 3 anstieg.

Von Johannes Dorndorf