Hobbymaler zeigt mit 88 Jahren erstmals öffentlich seine Bilder

Grasdorf

Heinz-Otto Mund ist technischer Zeichner. In seinem Berufsleben hat er zahlreiche Brücken in ganz Europa konstruiert. Als Ausgleich hat er in seiner Freizeit Landschaften und Porträts gemalt. Nun, mit 88 Jahren, präsentiert er einige seiner Aquarelle erstmals der Öffentlichkeit. Diese zeigen in fotorealistischen Abbildungen die Natur und die Tiere der Leinemasch.

„Ich habe die Bilder immer nur für mich gemalt“, sagt Mund, der von seinen Freunden Heino genannt wird. Darum habe er immer wieder Anfragen abgelehnt, seine Bilder zu veröffentlichen. Allerdings hat er die Rechnung ohne Walter Battermann von der Stiftung Grasdorf an der Leine gemacht. Beide sind in Grasdorf aufgewachsen, waren zusammen bei den Pfadfindern und haben die Volksschule im Ort besucht, auch wenn Mund zwei Klassen über dem heute 85-jährigen Battermann war.

Zeichentalent fiel schon den Lehrern auf

„Heinos Zeichentalent ist den Lehrern schon früh aufgefallen“, berichtet Battermann. Das Grasdorfer Original Ludwig „Ludschen“ Bansen, der in verschiedenen Varietés aufgetreten ist und sich auch als Kunstmaler versuchte, habe dem jungen Mund an der Staffelei Zeichenunterricht erteilt. Dabei hat ihn die Natur der Leinemasch von Kindesbeinen an angezogen. „Ich habe oft Tiere beobachtet, Skizzen angefertigt und sie anschließend gemalt“, erinnert sich Mund. Später habe er dann Fotos und Filme mit Bewegungsstudien als Vorlage für seine Bilder aufgenommen.

Da beide über die Jahre in Kontakt geblieben sind, habe er gewusst, dass Mund die Malerei nie aufgegeben habe, sagt Battermann. „Daher habe ich ihn gefragt, ob er uns für die Stiftung einige seiner Aquarelle von der Leinemasch zur Verfügung stellt.“ Nun hat der begabte Hobbyzeichner insgesamt zehn Bilder ausgesucht. Die Stiftung hat davon originalgetreue Faksimile-Kunstdrucke anfertigen lassen, die nun zu ihren Gunsten verkauft werden.

Zur Galerie Die Mappenreihe „Leinemasch I“ enthält fünf Bilder unter anderem von Blaumeisen, Buntspechten und Bäumen. Sind die 20 Exemplare verkauft, will die Stiftung Grasdorf an der Leine weitere Bilder von Heinz-Otto Mund anbieten.

Verkauf von weiteren Drucken ist geplant

In der Reihe „Leinemasch I“ sind fünf Bilder in einer Mappentasche erhältlich. Sie zeigen unter anderem Blaumeisen, Buntspechte, einen umgestürzten Baum und eine Birkengruppe. Einen zweiten Satz mit weiteren fünf Bildern will die Stiftung verkaufen, wenn die rund 20 Exemplare der ersten Reihe vergriffen sind. „Die zweite Serie zeigt dann verschiedene Motive vom Eisvogel“, kündigt Battermann an und lobt: „Welche Liebe zur Natur, welche Geduld und Empfindsamkeit dazugehören, Bilder bis ins Detail mit solcher Ausdruckskraft zu malen, fällt dem Betrachter geradezu ins Auge.“ Daher ließen sich die hochwertigen Drucke auch gut verschenken.

Battermann selbst war ebenfalls nicht untätig. Er hat zahlreiche Kiefernzapfen mit kleinen Lichterketten und einem Eichenholzsockel versehen. „Die Zapfen dafür habe ich auf den Kanarischen Inseln gesammelt“, sagt er. Die kleinen Leuchtbäume, die mit einer Batterie betrieben werden, verkauft er für jeweils 12 Euro ebenfalls zugunsten der Stiftung.

Der Satz mit fünf Kunstdrucken von Heinz-Otto Mund kostet 15 Euro. Einzelbilder sind für jeweils 4 Euro erhältlich. Interessenten können sich bei Walter Battermann unter Telefon (0511) 822713 melden.

Stiftung will erhalten und gestalten Die Stiftung Grasdorf an der Leine wurde am 17. Dezember 2013 von Walter Battermann und einigen Gleichgesinnten gegründet. Ihr Ziel ist es, das Geschichtsbewusstsein in Grasdorf zu fördern, Erinnerungen und das kulturelle Erbe des mehr als 1000 Jahre alten Dorfes, von dem im Krieg große Teile zerstört wurden, zu bewahren. Außerdem will die Stiftung aktuelle Entwicklungen im Dorf begleiten. Demgemäß lautet ihr Motto „Erhalten und gestalten“. Unterstützt wird sie von zahlreichen Zustiftern und Spendern aus dem Ort. Die Stiftung Grasdorf an der Leine ist eine Tochter der Stiftung Heimat Niedersachsen. Schirmherr beider ist der niedersächsische Ministerpräsident. zer

Von Stephanie Zerm