Grasdorf

In Grasdorf gibt es in Kürze ein neues Angebot für junge Mütter und Väter. Ab dem 23. November bietet die Hebamme Theresa Happe zusammen mit der Sozialpädagogin Shalini Antonia Welch einen kostenlosen Elterntreff im Grasdorfer Gemeindehaus an. Das Angebot richtet sich an Mütter und Väter, die mit mindestens einem Kind zu Hause sind und mit anderen Eltern in Kontakt kommen möchten. „Wir bieten den Eltern eine Möglichkeit zum lockeren Austausch“, kündigt Welch an, die selbst in Grasdorf lebt. „Sie können über die Probleme, Meilensteine und Themen reden, die Mamas und Papas bewegen.“

Gerade während der Corona-Pandemie seien viele Eltern einsam und allein. Zahlreiche Kontaktmöglichkeiten fielen weg, aufgrund des fehlenden Austausches blieben viele Fragen unbeantwortet – zum Beispiel über das Stillen oder den Stand der Entwicklung des Kindes. „Es sind ganz alltägliche Fragen, die junge Väter und Mütter verunsichern können“, sagt die 31-Jährige.

„Junge Eltern sind oft auf sich allein gestellt“

Als Hebamme betreut Happe viele Familien nach der Geburt. „Die Betreuung ist aber zeitlich begrenzt“, macht die 26-jährige Freiberuflerin aus Hannover-Wülfel deutlich. „Ab einem gewissen Zeitpunkt sind junge Eltern auf sich allein gestellt.“ Im Elterntreff könnten viele Fragen im Austausch mit anderen Müttern und Vätern beantwortet werden.

Die evangelische Kirchengemeinde St. Marien stellt den beiden Initiatorinnen das Gemeindezentrum als Treffpunkt zur Verfügung. Am Südtor 30 können interessierte Eltern ab Dienstag, 23. November, im Zwei-Wochen-Takt jeweils in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr miteinander ins Gespräch kommen. Wer möchte, kann auch nur einzelne Termine besuchen. Um die Treffen planen zu können, bitten Happe und Welch darum, sich bis jeweils spätestens Montag, 18 Uhr, für den nächsten Tag per E-Mail an Elterntreff-Laatzen@web.de anzumelden. Aufgrund der Corona-Regelungen müssen die Eltern Getränke und Snacks, eine Picknickdecke sowie gegebenenfalls Spielzeug selbst mitbringen. Anwesende Kinder dürfen die Decke zurzeit nicht verlassen.

Von Daniel Junker