Illegaler Eingriff in die Natur: Hausbesitzern entfernt Schwalbennester

Siegfried Guder ist fassungslos. „Das ist einfach eine Sauerei, den Schwalben während der Brutzeit ihre Nester zu zerstören“, schimpft der Feld- und Forsthüter. Die Rede ist von einem Haus in Grasdorf. Wegen Renovierungsarbeiten haben die Besitzer dort die Nester der bedrohten Tiere entfernt. „Zwei Häuser weiter brüten auch Schwalben und haben dort schon Nachwuchs“, berichtet Guder. Angeblich habe die Stadt Laatzen der Entfernung sogar zugestimmt.

Hausbesitzerin muss Nistkästen als Ersatz anbringen

Dies bestreitet Stadtsprecher Matthias Brinkmann allerdings. „Die Stadt Laatzen wurde darüber informiert, dass an der Adresse Schwalbennester entfernt werden.“ Diese stünden allerdings ganzjährig unter Schutz und dürften auch außerhalb der Brutzeit nicht entfernt werden. Daher habe die Stadt unverzüglich einen Außendienstmitarbeiter dorthin geschickt, der die Situation dokumentiert habe. „Die Eigentümerin hat sich daraufhin mit der Stadt in Verbindung gesetzt“, sagt Brinkmann. „Offenbar war ihr aufgrund von Fehlinformationen nicht bewusst, dass sie eine Ausnahmegenehmigung für die Entfernung der Nester benötigt hätte.“

Die Stadt hat den Vorgang zur weiteren Bearbeitung an die Untere Naturschutzbehörde der Region Hannover weitergegeben, die für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zuständig ist. „Unabhängig von der Frage, ob ein Bußgeld festgesetzt wird, wird es von dort eine Verpflichtung zur Anbringung entsprechender Nistkästen als Ersatz geben“, kündigt Brinkmann an.

Zahl der Schwalben geht stark zurück

In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Schwalben immer mehr abgenommen. Die Rauchschwalbe ist auf der roten Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten als gefährdet eingestuft worden, die Mehlschwalbe steht auf der sogenannten Vorwarnliste. Ursache dafür sind neben der fehlenden Nahrung durch das Insektensterben auch der Rückgang an Nistmöglichkeiten. Denn moderne Häuser bieten den flinken Flugakrobaten oft keine Möglichkeit, Nester zu bauen oder die Tiere stören die Bewohner, sodass ihre Nester zerstört werden, obwohl dies laut Bundesnaturschutzgesetz verboten ist. Auch Renovierungsarbeiten an Häusern, an denen Schwalben nisten, sind während der Brutzeit zwischen Februar und Oktober nicht erlaubt, um die pfeilschnellen Jäger nicht bei der Aufzucht ihrer Nachkommen zu stören.

Nabu zeichnet schwalbenfreundliche Häuser aus

Um die Schwalben zu unterstützen und das friedliche Zusammenleben zwischen Mensch und Tier zu fördern, vergibt der Nabu Laatzen seit rund sechs Jahren die Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“. Mit ihr werden Hausbesitzer ausgezeichnet, die die Vögel bei sich als Untermieter dulden. Wer selber Schwalbennester am Haus hat, kann sich unter der E-Mail-Adresse info@nabu-laatzen.de melden. Bislang nagelte der Nabu die Plakette bereits an rund 4100 Gebäude in Niedersachsen. Die ersten Laatzener, die im Sommer 2014 die Auszeichnung erhielten, waren die Eheleute Manfred und Inge Köhler aus Gleidingen.

Von Stephanie Zerm