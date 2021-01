Laatzen-Mitte/Hemmingen

Die Hannoversche Volksbank reduziert von Januar an die Öffnungszeiten in ihrer Niederlassungen. Diese sind künftig am Montagnachmittag geschlossen. Davon betroffen sind auch die Filialen in Hemmingen-Westerfeld und am Laatzener Wehrbusch.

„Einfache Serviceleistungen werden immer seltener in den Geschäftsstellen nachgefragt“, sagt Filialdirektor Jörg Schiereck. Daher würden die Türen am Montag nur noch von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die darüber hinaus üblichen Zeiten von 14 bis 18 Uhr entfallen. An den übrigen Tagen bis einschließlich Freitag ändert sich nichts. Die Standorte sind dann vormittags von 9 bis 13 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Hannoversche Volksbank bietet darüber hinaus telefonische Beratung und Serviceleistungen an. Das sogenannte Kunden-Dialog-Center ist wochentags von 8 bis 20 Uhr unter Telefon (0511) 12210 sowie per E-Mail und im Service-Chat zu erreichen. Die Onlinefiliale des Geldhauses ist im Internet unter www.hannoversche-volksbank.de zu finden. Zudem gibt es die VR-BankingApp für mobile Endgeräte.

