Wer beim Autofahren telefoniert, gefährdet sich und andere: Beamte der Polizeiinspektion Süd haben am Montag bei einem Sondereinsatz in Laatzen gezielt Verkehrssünder gestoppt, die mit dem Handy am Steuer unterwegs waren. Sieben Autofahrer müssen nun mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.