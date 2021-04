Grasdorf

Dieses Osterhäschen ist nicht einmal eine Woche alt: Handwerker haben am Gründonnerstag einen winzigen Junghasen auf einer Baustelle an der Hildesheimer Straße in Grasdorf aufgelesen. Wie Laatzens Feld- und Forsthüter Siegfried-Karl Guder berichtet, hätten die Dachdecker dort Holz beiseite gerückt und dann das Jungtier entdeckt.

Der nur wenige Tage junge Hase versteckt sich unter einem Baustellen-Lkw, bis Laatzens Feld- und Forsthüter Siegfried-Karl Guder ihn zu einem Tierarzt bringt. Quelle: Torsten Lippelt

Ein Nachbar informierte noch am Vormittag den Feld- und Forsthüter, der das handtellergroße Häschen in Obhut nahm und zu einem Tierarzt brachte. Das Problem: „Die Leute haben es schon angefasst“, sagt Guder. Wie bei vielen Wildtieren sei davon auszugehen, dass das Muttertier ihr Junges nicht mehr akzeptiert. „Der Geruch schreckt die Elterntiere ab, die Kleinen sind dann dem Tode geweiht.“ Er habe daraufhin beschlossen, das Häschen zu einem Tierarzt zu geben, der es nun gemeinsam mit Guder aufpäppeln will. Guder schätzt, dass das Tier höchstens ein oder zwei Tage alt sein dürfte. „Der kleine Kerl war noch ganz unbeholfen auf den Läufen.“

Jungtiere auf keinen Fall anfassen

Dass sich ausgerechnet an der Hildesheimer Straße Feldhasen aufhalten, ist für Guder keine Überraschung. „Es ist seit einem Jahr bekannt, dass hier ein Hase immer wieder aus der Masch herkommt, über die Straße läuft und sich in die Büsche verdrückt“, sagt er. Im Gegensatz zu Kaninchen, die ihre Jungen in einem Bau großziehen, würden Hasen ihren Nachwuchs auf mehrere Standorte verteilt im Gebüsch verstecken, wo es Deckung gibt. So verringere sich die Gefahr, den gesamten Wurf an Feinde wie den Fuchs oder Marder zu verlieren. Die Mutter kehre dann erst abends zum Säugen zurück.

Wer Jungtiere – ob es Vögel, Hasen oder andere Wildtiere sind – in der Natur entdeckt, sollte sie auf keine Fall anfassen, rät Guder. Sein Tipp: „Einfach in Ruhe lassen.“

Von Johannes Dorndorf