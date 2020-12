Rethen

„Wir hatten eigentlich eine kleine Weihnachtsfeier geplant, um den Übungsleitern einmal beim Durchgehen die neue Halle zu zeige“, sagt Hannelore Flebbe, „aber mit dem Lockdown hat sich das erledigt.“ Trotz des denkbar ungünstigen Timings ist der TSV-Vorsitzenden und der Bauaufsicht führenden Planerin Christel Kaczmarczyk die Erleichterung nach der offiziellen Übergabe des Gebäudes am Mittwoch ins Gesicht geschrieben. „Es fällt eine Riesenlast vom Herzen“, sagen Flebbe und Karzmaryk mit breitem Lächeln.

Besonders froh sind sie darüber, dass der Neubau an der Straße Zur Sehlwiese mängelfrei übergeben und abgenommen werden konnte. Denn während der Planungs- und Bauzeit hatte der Verein diverse Male mit Problemen zu kämpfen. Unter anderem verlor der TSV ein ganzes Jahr, weil aufgrund eines Missverständnisses bei einem der Förderanträge eine Unterschrift erst kurz nach der Frist eingereicht wurde. Zuletzt machte die Corona-Krise dem Verein zu schaffen.

Der multifunktionale große Raum im 120 Quadratmeter großen Obergeschoss kann für Seminare und bei Bedarf auch von Sportgruppen wie für Yoga genutzt werden. Quelle: Astrid Köhler

Mehrfach musste die Fertigstellung nach hinten korrigiert werden. War bei der Grundsteinlegung im Sommer 2019 noch von einem Bauende zu Ostern diesen Jahres die Rede, wurde kurz darauf klar, dass die Fertigstellung einige Monate länger dauern würde. Nach weiteren Verzögerungen wollte die TSV-Vorsitzende überhaupt gar keine Aussage mehr dazu treffen.

Handwerker müssen wegen Corona in Quarantäne

Zuletzt zog sich der für Herbst geplant Einbau des Schwingbodens in der 206 Quadratmeter großen Gymnastikhalle mehrfach, weil mehrere Mitarbeiter der beauftragten Firma aus Nordrhein-Westfalen unter Quarantäne standen. Statt Anfang November dauerte es nun bis Mitte Dezember.

Am Mittwoch brachte eine Glaserfirma noch die zwölf Meter lange Spiegelwand an der Stirnseite der Halle an. Die Umkleiden, Duschen und Sanitärräume samt behindertengerechter Toilette mit automatischer Türöffnung, höhenverstellbarem Spiegel und Spültaste im klappbaren Haltegriff – das alles ist fertig.

Seminarraum im Obergeschoss

Das zweigeschossige Gebäude mit einer Nutzfläche von knapp 450 Quadratmetern verfügt außerdem noch über zwei Geräteräume an der Halle sowie einem Seminarraum nebst Archiv und Lagerräumen im Obergeschoss. Der Verein profitiert zudem von einem Corona-Programm für digitale Ausstattung und erhält 4500 Euro für Beamer und eine PC-Grundausstattung, so Flebbe. Künftig könnten Schiedsrichterschulungen und andere Veranstaltungen in den eigenen Räumen realisiert werden.

Bei Bedarf kann der multifunktionale Seminarraum auch leergeräumt und von Sportgruppen genutzt werden, vorausgesetzt diese benötigen keinen Schwingboden wie die Tänzer. Sogar Yoga sei nun möglich, sagt Flebbe und zeigt nebenbei auf das dreifachverglaste Fenster. Solange die Fenster geschlossen sind, ist Bahnlärm, auch von den dort vielfach fahrenden Güterzügen kein Problem mehr.

Planerin Kyczmarczyk: „Die Halle ist wie mein Baby“

In der Theorie ist die Halle bereits mehr als sieben Jahre alt. 2013 begann die frühere Berufsschullehrerin und Vereinsfrau Kaczmarczyk, die bereits die Tennishalle für ihren Verein geplant hatte, mit den Vorentwürfen. „Die Gymnastikhalle ist wie mein Baby“, sagt die 71-Jährige. Sie habe versucht, bei den Entwürfen alle Wünsche der Nutzer zu berücksichtigen, war nunmehr mehr als sieben Jahre damit beschäftigt und bis diese Woche nahezu täglich auf der Baustelle um den Baufortschritt zu überwachen.

Die Fertigstellung der neuen Gymnastikhalle war dringend nötig. Seit dem Abriss der alten Steinhalle am Bahnhof, mussten die Gruppen auf andere Räume im Stadtgebiet ausweichen. Wann sie jedoch die neuen Räume sehen und nutzen können, steht noch nicht fest. Denn ob der Lockdown tatsächlich nach dem aktuellen Stichtag 10. Januar aufgehoben werden kann, ist mehr als fraglich. Wichtig sei erst einmal, dass alle sich an die Auflagen hielten, so Flebbe. Um vorbereitet zu sein, soll Anfang Januar die Grundreinigung erfolgen. Danach ist der Verein offen für alles, was noch kommt.

Von Astrid Köhler