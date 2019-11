Gleidingen

„ Japan – Im Lande der aufgehenden Sonne“ lautet der Titel eines Bildervortags des Gleidingers Günter Bolten am Sonntag, 17. November, bei der St.-Gertruden-Gemeinde in Gleidingen. Der 79-Jährige zeigt rund 300 Fotos von seiner Japan-Reise im Sommer diesen Jahres und will den Zuhörern dazu Informationen geben...