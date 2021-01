Laatzen

Laatzens Städtepartnerschaft wird 30: Am 19. Januar 1991 unterzeichneten die Bürgermeister von Laatzen und dem polnischen Gubin die Urkunden, um ihre künftige Zusammenarbeit zu besiegeln. Dabei entstand zugleich der Dreibund mit der brandenburgischen Stadt Guben, die ebenfalls eine Partnerschaft mit Gubin einging.

Anlässlich des runden Jahrestages kamen am Dienstag die aktuellen Bürgermeister der drei Städte zur Videokonferenz zusammen. Der ursprüngliche Plan, den Festtag gemeinsam beim Neujahrsempfang von Guben und Gubin zu feiern, war aufgrund der Pandemiebeschränkungen nicht möglich.

Partnerschaft mit Laatzen war ein „Glücksfall“

Mit dabei waren neben den drei amtierenden Bürgermeistern Jürgen Köhne ( Laatzen), Bartlomiej Bartczak ( Gubin) und Fred Mahro ( Guben) unter anderem auch Gottfried Hain, der als Gubens damaliger Bürgermeister ein Zeitzeuge der ersten Stunde der Partnerschaften ist. Dass die Wahl seinerzeit auf Laatzen fiel, habe sich als wahrer „Glücksfall“ herausgestellt, urteilte Hain: Laatzen sei seit 1991 ein Katalysator für die Städtepartnerschaft von Guben und Gubin gewesen. „Die Dreierkonstellation einer deutsch-deutsch-polnischen Partnerschaft kommt nicht häufig vor und findet immer wieder mediales Interesse“, sagte Hain.

Die Initiative ging seinerzeit vom Laatzener Ratsherrn Rolf Brönstrup aus, der nach der Wende nach seinen Wurzeln in Guben suchte. Beim Besuch in seiner Heimatstadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg von der Zwillingsstadt Gubin jenseits der Neiße getrennt worden war, habe er schnell Kontakt zu den Menschen beiderseits der inzwischen durchlässiger gewordenen Grenze gefunden, so Köhne. In der Folge seien unter anderem Krankenhausbetten von Laatzen nach Gubin geliefert worden, Hilfe gab es aber auch bei der Neuordnung der Verwaltungen.

Köhne : „Ein klares Zeichen zur Völkerverständigung“

Köhne würdigte das Fortbestehen der Partnerschaft über die Jahrzehnte hinweg. „Damit haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ein klares Zeichen zur Völkerverständigung und für den Frieden in Europa gesetzt“, sagte Laatzens Bürgermeister. Er hoffe, dass die wegen der Corona-Krise ausgefallene gemeinsame Feier Ende Mai in Guben und Gubin nachgeholt werden kann. Wer Interesse an Kontakten in die Partnerstädte hat, kann sich übrigens im Rathaus bei Katrin Förster melden: telefonisch unter (05 11) 82 05 99 30 oder per E-Mail an foerster@laatzen.de.

Von Johannes Dorndorf