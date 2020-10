Ingeln-Oesselse

Die Grundschule Ingeln-Oesselse erhält in den nächsten Jahren einen Neubau. Von den bisherigen Gebäuden bleiben nur die Turnhalle und die Aula erhalten. Ehe der nun für 2021 geplante Abriss beginnen kann, müssen Ausweichräume für die rund 160 Kinder sowie ein Dutzend Lehrkräfte und Mitarbeiter geschaffen werden. Klar ist: Auf dem Schulgelände an der Lessingstraße selbst ist zu wenig Platz für die veranschlagten 100 Unterrichtsmodule. Sie sollen stattdessen im nördlichen Bereich des benachbarten TSV-Sportplatzes aufgebaut werden. Der Verein hat bereits grundsätzliche Zustimmung signalisiert – äußert aber auch Bedenken.

Die mobilen Klassenzimmer für die zweizügige Grundschule würden allesamt auf der Nordseite des Sportplatzes errichtet, teilte Stadtsprecher Matthias Brinkmann auf Nachfrage mit. Da die Container im Sinne der Barrierefreiheit jedoch eingeschossig angeordnet werden müssen, wird entsprechend viel Stellplatz benötigt und daher temporär auch ein Teil des A-Platzes überbaut.

Anzeige

Spielfeld bleibt groß genug

Das Spielfeld sei ausreichend groß, versicherte der TSV-Vorsitzende Mark Binder. Selbst wenn der 70 Meter breite Platz wie anvisiert in der Länge um zwölf Meter verkürzt werde, entspreche er mit 90 Metern zwischen den beiden Torlinien immer noch den Mindestmaßen des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) für den Spielbetrieb. Der bauliche Aufwand halte sich ebenfalls in Grenzen. Lediglich der Ballfangzaun auf der Nordseite müsse versetzt werden. Dieser soll aber nicht näher als drei Meter hinter der Torlinie stehen, um den Sportlern ausreichend Auslauffläche zu bieten.

Die nur noch von der Grundschule selbst genutzt Sprunggrube wird mit Raummodulen überbaut. Quelle: Astrid Köhler

Was dem Vereinsvertreter allerdings Sorgen macht: Der abzuzweigende Sportplatzbereich allein ist nicht groß genug, weshalb die Stadt auch erwägt, den dazugehörigen Parkplatz mitzunutzen. Von den verfügbaren knapp 50 Stellplätzen solle aber möglichst keiner entfallen, gibt Binder zu bedenken. Zum einen seien die örtlichen Schützen darauf angewiesen, wenn sie ab 2021 wieder ein Schützenfest feiern wollen. Zum anderen werde der Parkplatz bei Veranstaltungen auf dem Sportgelände, den nahe gelegenen Tennisplätzen oder auch in der Schulaula einmal mehr benötigt, weil Stellplätze an der Lessingstraße im Zuge des Abrisses und Neubaus entfallen.

Stadt und TSV führen noch Gespräche

„Die Anwohner der Bergstraße und anderer Nebenstraßen sollten nicht zusätzlich durch geparkte Autos belastet werden“, betont Binder. „Wir als Vorstand haben gesagt, dass wir das Beste für den Ort herausholen und der Schule einen Platz anbieten wollen, aber wir wollen keinen Ärger mit Anwohnern.“ Der zwischen Schulgelände und Sportplatz vorhandene Weg, den einige im Ort zumindest temporär für entbehrlich halten, solle auf jeden Fall zugänglich bleiben, betonte Stadtsprecher Brinkmann.

Lesen Sie auch: So soll die Grundschule Ingeln-Oesselse künftig aussehen

Die dortige Wertstoffinsel mit Altglascontainern jedoch werde aufgelöst, und auch die Sprunggrube hinter dem Tor entfällt. Inwiefern sonst noch Platz geschaffen und ein Kompromiss erzielt werden kann, bleibt abzuwarten. Die Gespräche mit dem Verein verliefen gut, seien aber noch nicht abgeschlossen, sagte Brinkmann. „Es gibt noch ein paar Details zu klären.“

Ob die Geräte des Mehrgenerationenaktivplatzes an ihrem angestammten Ort bleiben können und wie viele der rund 50 Parkplätze erhalten bleiben können, wenn die Container kommen, ist noch offen. Quelle: Astrid Köhler

Es sei genau zu überlegen, wie der Platz sinnvoll genutzt und die mobilen Klassenzimmer genau angeordnet werden sollten, mahnte Binder, zumal sich Bauzeiten in der Regel eher verlängerten als verkürzten. Zuletzt hatte die Stadt eineinhalb Jahre veranschlagt, wobei der Baustart für den knapp 12 Millionen Euro teuren zweigeschossigen Neubau mit Atrium und Mensa sowie neuem Haupteingang an der Lessingstraße bereits um zwei Jahreszeiten verschoben wurde: auf Frühjahr 2021.

Von Astrid Köhler