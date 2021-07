Grasdorf

Wie wirkt sich zusätzliche Bewegung auf die Gesundheit von Kindern aus? Wie sehr fördert eine gesteigerte Fitness die Konzentrationsfähigkeit von Grundschülern? Dies wollen Sportwissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im Rahmen des Forschungsprojektes Rebirth Active School herausfinden, an der sich die Grundschule Grasdorf beteiligt. Dort integrieren die derzeitigen Klassen 2a und 2b in den nächsten zwei Jahren zusätzliche Bewegungsübungen in den Unterricht.

Ziel ist es, die tägliche Bewegungszeit der Kinder innerhalb von fünf Schulstunden um 25 Minuten zu erhöhen. „Die Lehrkräfte sollen in den ersten fünf Schulstunden jeweils fünfminütige spielerische Übungen mit den Kindern durchführen“, beschreibt Schulleiterin Claudia Weber das Konzept. Die Schule erhoffe sich davon nicht nur eine körperliche Ertüchtigung aller Kinder, sondern auch mehr Konzentration in der übrigen Unterrichtszeit. Eine Pilotstudie der MHH habe ergeben, dass die Extra-Bewegung darüber hinaus zu einem besseren Klassenklima beiträgt.

Studierende leiten Einheiten an

Studierende kommen an jedem Mittwoch und Donnerstag in die Grasdorfer Grundschule, um die Fünf-Minuten-Bewegungseinheiten anzuleiten. An den übrigen Tagen springen die Lehrkräfte ein. „Darüber hinaus bieten die Studierenden morgens um 8 Uhr jeweils 15 Minuten Frühsport für die Kinder und Lehrkräfte an“, sagt Weber, hinzu kämen Übungen in Pausen. Während der Früh- und Pausensport freiwillig ist, werden die Sporteinheiten in den Schulstunden zum regulären Bestandteil des Unterrichts. Ab nächstem Schuljahr kommt noch eine Bewegungs-AG dazu.

Am Freitag überprüfte das Team der MHH die Motorik der Kinder anhand von Sporttests. In der Turnhalle hatten Sportwissenschaftler mit Unterstützung von Studierenden einen Parcours aufgebaut. An den Stationen ermittelten sie Beweglichkeit, Ausdauer und Kraft der Jungen und Mädchen. „Wir dokumentieren die Fitness anhand von einzelnen Übungen“, sagt Sportwissenschaftlerin Denise Homeyer. Dabei standen 20-Meter-Sprints, Seitwärts- und Standweitsprünge, spezielle Liegestützen, Einbeinstand und Rumpfbeugen auf dem Programm. Zudem wurde die Handgreifkraft der Kinder ermittelt, zum Abschluss folgte ein Sechs-Minuten-Rundlauf.

Jeweils nach 12 und nach 24 Monaten absolvieren die Kinder die Übungen erneut. „Wir werden dann sehen, ob die zusätzliche Bewegung den Kindern etwas gebracht hat“, beschreibt Weber den Prozess. Und: „Wir wollen herausfinden, inwiefern die Schüler und Lehrkräfte nach dem Projekt motiviert sind, die Übungen fortzusetzen“, ergänzt MHH-Sprecher Stefan Zorn. Mittelfristiges Ziel sei es, an möglichst vielen Schulen mehr Bewegung in den Unterricht zu integrieren.

Tracker ermitteln die Aktivität der Schüler

Vor dem Projektstart wurden am 11. Juni sämtliche Kinder des zweiten Jahrgangs mit sogenannten Trackern ausgerüstet. Mit den Armbändern zeichneten die Forscher der MHH zwei Wochen lang die Aktivität der Kinder auf und ermittelten so die tägliche Bewegungszeit. Zudem richtete das MHH-Team eine Untersuchungsstation ein, um den Gesundheitszustand der Kinder zu checken. Die Daten dienen als Grundlage für den weiteren Verlauf der Studie. Im Rahmen einer Fortbildung wurde den Pädagogen am vergangenen Mittwoch gezeigt, wie sie Bewegungsübungen spielerisch in den Unterricht integrieren können. „Das geht zum Beispiel anhand von Matheaufgaben, bei denen die Kinder jedes Mal aufspringen, wenn das Ergebnis zweistellig ist“, sagt Weber.

Die Sportwissenschaftlerin Denise Homeyer überprüft, wie viele Liegestütze Hugo (8) in 40 Sekunden schafft. Quelle: Daniel Junker

Das Bewegungsprogramm wurde an der MHH entwickelt und bereits in einer Pilotstudie getestet. „Diese Studie zeigte signifikante Verbesserungen der körperlichen Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Grundschüler“, sagt Zorn. Zudem würden Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringert. Nun wird das Projekt ausgeweitet. Die Grundschule Grasdorf gehört zu den ersten 30 Schulen, die sich daran beteiligen. Ausgelegt ist das Programm auf rund 4000 Schüler von 40 Grundschulen aus der Region Hannover sowie aus Wolfsburg, Helmstedt und Gifhorn.

Die Hälfte der Schulen startet sofort, die sogenannten Kontrollschulen steigen ein Jahr später ein. Weitere Schulen können noch aufgenommen werden, sie wenden sich per E-Mail an rebirth.active.school@mhh-hannover.de. Ursprünglich war die Fortführung des Projektes für 2020 geplant, sie musste wegen Corona jedoch verschoben werden.

Von Daniel Junker