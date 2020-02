Fördervereine von Grundschule und Feuerwehr erhalten 1800 Euro

Laatzen

Große Freude hat die Hannoversche Volksbank bei zwei Fördervereinen in Laatzen ausgelöst. Der Ortsfeuerwehr Laatzen überreichte der für Laatzen und den Süden Hannovers zuständige Filialdirektor Jörg Schiereck am Donnerstag einen Spendenscheck über 1000 Euro. Der Förderverein der Grundschule Im Langen Feld erhielt 800 Euro. Insgesamt fördert das Geldinstitut im Süden Hannovers und in Laatzen in diesem Jahr fünf Vereine und eine Kita.

Das Geld solle in Absprache mit dem Kollegium für die Schulbücherei verwendet werden, erklärte Corinna Eckardt vom Förderverein der Grundschule Im Langen Feld. Immer wieder sei in der Schulbücherei Ersatz für ausgediente oder ausgemusterte Bücher zu beschaffen. Zudem solle die Lesefreude der Kinder mit mehr gefragten Buchtiteln gestärkt werden.

Der Förderverein der Ortsfeuerwehr Laatzen will vom Spendengeld Kleidung kaufen. „Wir haben aus unserer Kinderfeuerwehr viele Aktive altersgemäß in die Jugendfeuerwehr übernommen, aber für diese Jugendlichen sind unsere Feuerwehrparka noch zu groß“, berichtet der Vorsitzende René Stuckenberg, der mit dem stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart Peter Burkhardt zur Spendenübergabe nach Döhren gefahren war. Passende Parker kosteten jeweils 92 Euro.

Geld für drei weitere Vereine und eine Kita

Insgesamt überreichte die Volksbank Hannover in ihrem Döhrener Kompetenzzentrum Schecks in einer Gesamthöhe von 5.200 Euro an fünf örtliche Vereine und eine Kita. Neben den Laatzener Vereinen wurden noch das Klecks Theater in der Südstadt (1000 Euro für den Fundus) sowie die Fördervereine der Grundschulen Sudwiesenstraße (800 Euro für die Schulhofbepflanzung) und Loccumer Straße (800 Euro für Objektkamera und Beamer) bedacht. Die AWO-Kita Freytagsstraße erhielt 800 Euro für die Einrichtung eines neuen Snoezelraums.

Das gespendete Geld stammt aus den Reinerträgen der VR-Gewinnspargemeinschaft, deren Lose bei der Volksbank erhältlich sind. Insgesamt unterstützten deren Geldinstitute im Bereich Hannover, Celle und Hildesheim in diesem Jahr 172 Sozial-, Sport- und Kultur-Projekte mit genau 230.129,74 Euro.

Von Torsten Lippelt