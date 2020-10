Rethen

Bereits seit mehr als zehn Jahren hoffen Pendler in Rethen auf zusätzliche Autostellplätze am Bahnhof. Nun soll es nach mehrfachen Verzögerungen endlich losgehen. Der Verkehrsausschuss der Region Hannover dem Neubau der lang ersehnten Park-and-ride-Anlage zugestimmt. „Die Ausschreibung der notwendigen Bauleistungen soll noch in diesem Jahr erfolgen, mit den Arbeiten kann Anfang 2021 begonnen werden“, kündigt Regionssprecher Klaus Abelmann an. Die Fertigstellung sei für Mitte 2021 vorgesehen. Die Kosten für Planung, Bau und Grunderwerb betrügen rund 470.000 Euro, das Land Niedersachsen beteilige sich mit 130.000 Euro.

Der Bedarf ist schon länger da. „Rund 800 Fahrgäste nutzen werktags den S-Bahnhof“, sagt Abelmann. Die Linie S4, die auf der Strecke Bennemühlen-Hannover-Hildesheim im Stundentakt fährt, sei bei Pendlern sehr beliebt. Daher reichten die zur Verfügung stehenden Parkmöglichkeiten für Umsteiger auf den Schienenverkehr schon seit Längerem nicht mehr aus.

Stadt Laatzen hat Grundstück bereits 2011 gekauft

Zusätzlich zu den 20 Parkplätzen im Bereich des Bahnsteigs in Fahrtrichtung Hannover sowie der Möglichkeit, im Seitenbereich der Straße zu parken, sollen südlich des alten Bahnhofsgebäudes Parkflächen für weitere 25 Autos entstehen. Vorgesehen ist eine Zufahrt über die Straße Am Bahnhof. Der Bahnsteig wird über eine Treppe zu erreichen sein. Daher sollen auf dem bereits bestehenden Parkplatz behindertengerechte Stellplätze eingerichtet werden. Von dort aus ist ein barrierefreier Zugang zum Bahnsteig möglich, der stufenfrei über Rampen und einen Tunnel erreichbar ist. Zwischen dem neuen Parkplatz und dem Bahngleis wird außerdem eine neue Lärmschutzwand errichtet, die bisherige wird abgerissen.

Das Grundstück, auf dem die neuen Parkplätze gebaut werden, gehört der Stadt Laatzen, die es auch instandhalten und pflegen wird. Sie hat die Fläche 2011 für den Bau zusätzlicher Parkflächen gekauft, vorfinanziert von der Region Hannover. Laut Abelmann wurden die Planungen 2017 beauftragt und ein entsprechender Finanzierungsantrag beim Land gestellt. Im März 2018 nahm das Land die Park-and-ride-Anlage in das niedersächsische Förderprogramm auf. Die Umsetzung verzögerte sich dann wegen der geplanten Versetzung der Lärmschutzwand: „Nachdem auch die Deutsche Bahn ihr Einverständnis dazu gegeben hat, liegen nun alle Zustimmungen einschließlich einer denkmalrechtlichen Genehmigung vor.“

Die Ausschreibung der Bauleistungen solle noch in diesem Jahr erfolgen. „Mit den Arbeiten kann dann Anfang 2021 begonnen werden“, kündigt der Regionssprecher an. Fertig werden soll die neue Park-and-ride-Anlage Mitte 2021. Sie werde der Öffentlichkeit uneingeschränkt und kostenlos zur Verfügung stehen.

Von Stephanie Zerm